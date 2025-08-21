Menü Kapat
Editor
 | Bengü Sarıkuş

“Dünya istihdamında Türk rüzgarı: 4 dev şirket listeye girdi

Şirketlerin büyüklüğünü ve küresel ekonomik etkilerini gösteren önemli bir veri olan dünya genelinde en çok çalışana sahip şirketleri listesine Türkiye'den 4 şirket dahil oldu. Companiesmarketcap tarafından açıklanan verilerde işte dünya istihdam devleri....

“Dünya istihdamında Türk rüzgarı: 4 dev şirket listeye girdi
Bengü Sarıkuş
21.08.2025
saat ikonu 13:01
21.08.2025
saat ikonu 13:04

Dünya çapında halka açık şirketlerin piyasa değerlerini (market cap) takip eden kapsamlı bir kaynak olan Companiesmarketcap, dünya genelinde en çok çalışana sahip şirketleri listeledi. Türkiye'den 4 şirket listeye girdi. İşte detaylar...

“Dünya istihdamında Türk rüzgarı: 4 dev şirket listeye girdi

Companiesmarketcap verilerine göre, dünya genelinde en çok çalışana sahip 500 şirket belli oldu. Listede Türkiye’den de 4 şirket bulunuyor. Zirvenin ilk iki sırasında ABD’li firmalar bulunurken, üçüncü sırada Çinli bir otomobil firması yer aldı. Bazı firmaların çalışan sayısının Karadağ (617.683), Estonya (1,3 milyon) gibi ülkeleri geride bırakması dikkat çekti.

“Dünya istihdamında Türk rüzgarı: 4 dev şirket listeye girdi

İŞTE KÜRESEL İSTİHDAMIN DEVLERİ:

1-Walmart (ABD) Çalışan kişi sayısı: 2 milyon 100 bin
2-Amazon (ABD) Çalışan kişi sayısı: 1 milyon 560 bin kişi
3-BYD (Çin) Çalışan kişi sayısı: 968 bin 900
4-Foxconn (Tayvan) Çalışan kişi sayısı: 826 bin 608
5- Accenture (İrlanda) Çalışan kişi sayısı 801 bin
6- Volkswagen (Almanya) Çalışan kişi sayısı: 656 bin 134
7- Tata Consultancy Services (Hindistan) Çalışan kişi sayısı 607 bin 979
8-DHL (Almanya) Çalışan kişi sayısı: 594 bin 879
9-Compass Group (İngiltere) Çalışan kişi sayısı: 580 bin
10-Jingdong Mall (Çin) Çalışan kişi sayısı: 570 bin 895
11- JD Logistics (Çin)Çalışan kişi sayısı: 498 bin 709
12-UPS (ABD) Çalışan kişi sayısı: 490 bin
13- Home Depot (ABD) Çalışan kişi sayısı: 470 bin
14-Gazprom (Rusya) Çalışan kişi sayısı: 468 bin
15-China Mobile (Çin)Çalışan kişi sayısı: 455 bin 405
176- (Türkiye) Çalışan kişi sayısı: 132 bin 447
322- (Türkiye) Çalışan kişi sayısı: 88 bin 336
462- (Türkiye) Çalışan kişi sayısı 64 bin 570
479- Sabancı Holding (Türkiye) Çalışan kişi sayısı: 62 bin 786

