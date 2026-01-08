Dubai Fenerbahçe Beko maç skoru kaç kaç? Seriyi sürdüremedi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21. haftasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaştı.
Coca-Cola Arena'da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 92-81 kaybetti ve 4 maçlık yenilmez serisi sona erdi.
Fenerbahçe Beko, 7. mağlubiyetini alırken, Dubai Basketbol ise 10. zaferini elde etti.
Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton Tucker 15, Tarık Biberovic 8, Melli, Birch 7, Baldwin 21, Melih Mahmutoğlu 3, Boston 2, Jantunen 13, Silva 1, Colson 2
Dubai Basketbol: Wright 22, Bacon 15, Abass 2, Kabengele 14, Petrusev 2, Avramovic 1, Prepelic, Davis Bertans 3, Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Kamenjas 20