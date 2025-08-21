AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e 'organize kötülük' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası tepki çeken açıklamalarda bulundu. Özel, AK Parti'yi “organize kötülük örgütü” olarak tanımladı. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bu yapıya sığındığını belirterek, “Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin” ifadelerini kullandı.

CHP liderinin bu sözlerine AK Parti'den sert çıkış geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor.

'ADRESİNİ ŞAŞIRMIŞ'

Özgür Özel Ak Parti’mize “organize kötülük örgütü” demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş.

Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak Ak Parti’miz için kullanıyor.

'MİLLİ İRADE SABOTAJLARI'

Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı “organize işler” CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen “organize milli irade sabotajları”nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan “organize demokrasi düşmanlığı” CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını “organize bir kötülükle” gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir.

Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. “Organize kötülük”lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır."

https://x.com/omerrcelik/status/1958548603380625582