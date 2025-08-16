Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Özgür Özel 'Komisyonda CHP'nin ne işi var' diyenlere cevap verdi! DEM Partili Bakırhan'ın sözleri ise dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'deki Hacıbektaş etkinliklerinde konuşarak Terörsüz Türkiye sürecinde geçilen Meclis komisyonuna partisinin katılmasına tepki gösterenlere cevap verdi. Özel, "Meclis bir siyasi partinin değil, milletindir. Bir çözüm gelecekse, bir siyasi partinin lütfuyla değil, bu milletin barışa, kardeşliğe olan inancıyla gelecektir." dedi. Öte yandan etkinlikte bulunan DEM Parti Tuncer Bakırhan da "Türkiye'nin yeni yüzyılında artık bu toprakların özgür ve eşit yurttaşları olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
23:42
|
16.08.2025
16.08.2025
23:55

Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen "62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılarak bir konuşma yaptı.

Özgür Özel 'Komisyonda CHP'nin ne işi var' diyenlere cevap verdi! DEM Partili Bakırhan'ın sözleri ise dikkat çekti

Özel, Hacı Bektaş Veli'nin birleştirici gücüne dikkati çekerek "İyilikle kötülük, menfaat terazisinde tartılırken dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.' diyor Hünkar. Biz biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil vicdanın terazisindedir." ifadelerini kullandı.

KOMİSYONDA OLMALARINA TEPKİ GÖSTERENLERE SESLENDİ

Özel, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinde geçilen ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adını alan çalışmalarda CHP'nin bulunmasına tepki gösterenlere de cevap verdi. Özel konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bugünkü iktidarla aynı komisyonda ne işiniz var?' yaklaşımında bulunuyorlar. Meclis bir siyasi partinin değil, milletindir. Bir çözüm gelecekse, bir siyasi partinin lütfuyla değil, bu milletin barışa, kardeşliğe olan inancıyla gelecektir. Onun için milletin Meclis'ini kurmuş bir siyasi partinin ve millet iradesine inanan, demokrasi fikrine sahip olanların bir mensubu olarak o komisyonda yer aldık. En yapıcı katkıları sağlamak üzere komisyonun içindeyiz.

Özgür Özel 'Komisyonda CHP'nin ne işi var' diyenlere cevap verdi! DEM Partili Bakırhan'ın sözleri ise dikkat çekti

"29 MADDELİK DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ SUNDUK"

Geçtiğimiz hafta yapılan değerlendirmelerde o komisyona 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sunduk. Hem Kürt sorununun çözümüne katkı sağlaması, hem Alevi canların birikmiş sorunlarını çözmesi açısından önemli maddeleri, içerikleri bünyesinde bulunduruyor. Hiç şüphe yok, sorunu tümüyle çözecek, her şeyi biz önerdik demiyoruz. Bu bizim önerimiz ama onun dışında da komisyonun, derneklerin, vakıfların, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vermesi, onların katkılarını alması lazım. Partilerin kendi çıkarlarıyla değil, ülkenin ortak çıkarlarıyla barışı, eşitliği, kardeşliği esas alan bir süreci yürütmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Özgür Özel 'Komisyonda CHP'nin ne işi var' diyenlere cevap verdi! DEM Partili Bakırhan'ın sözleri ise dikkat çekti

Özel, toplumsal barış ve kardeşliği perçinlemek için cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Özgür Özel 'Komisyonda CHP'nin ne işi var' diyenlere cevap verdi! DEM Partili Bakırhan'ın sözleri ise dikkat çekti

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI BAKIRHAN: TÜRKİYENİN YENİ YÜZYILINDA ÖZGÜR VE EŞİT YURTTAŞLAR OLMAK İSTİYORUZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "Bütün halkların ve inançların eşit olacağı bir Türkiye için aynı acıya ortak olduk. Aynı yola revan olduk. Türkiye'nin yeni yüzyılında artık bu toprakların özgür ve eşit yurttaşları olmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

