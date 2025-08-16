Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçecek? İddialara cevap var

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ve 8 belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi siyaset gündeminde sürpriz gelişme olarak değerlendirilirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da birtakım iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddialardan biri, 3 partinin bir araya gelerek Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Adayı olarak göstereceği, bir diğeri ise Yavaş'ın da Çerçioğlu gibi AK Parti'ye katılacağı yönündeydi. Bu sarsıcı iddialara en yetkili makamdan açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak "İddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir." denildi.

"CHP ÇATISI ALTINDA DEVAM"

İşte Yavaş'la ilgili iddialara son noktayı koyan o açıklamada geçen ifadeler:

"Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir.

Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır.

Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz."

https://x.com/abbbasin/status/1956712339723465179