SON DAKİKA!
Editor
 Selahattin Demirel

Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçecek? İddialara cevap var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların yaygınlaşması üzerine Yavaş cephesinden açıklama geldi. Açıklamada söz konusu iddialara "Aslı astarı olmayan" nitelemesi yapılırken CHP çatısı altında devam mesajı verildi.

Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçecek? İddialara cevap var
Selahattin Demirel
16.08.2025
21:37
16.08.2025
21:49

'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ve 8 belediye başkanının 'ye geçmesi siyaset gündeminde sürpriz gelişme olarak değerlendirilirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında da birtakım iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddialardan biri, 3 partinin bir araya gelerek Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Adayı olarak göstereceği, bir diğeri ise Yavaş'ın da Çerçioğlu gibi AK Parti'ye katılacağı yönündeydi. Bu sarsıcı iddialara en yetkili makamdan açıklama geldi.

Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçecek? İddialara cevap var

Basın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak "İddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir." denildi.

"CHP ÇATISI ALTINDA DEVAM"

İşte Yavaş'la ilgili iddialara son noktayı koyan o açıklamada geçen ifadeler:

"Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir.

Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçecek? İddialara cevap var

Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır.

Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz."

https://x.com/abbbasin/status/1956712339723465179

