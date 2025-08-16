Menü Kapat
 Banu İriç

AK Parti'ye geçen başkan Umut Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: 'Burası yuvam'

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa edip AK Parti'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'te partililerle buluştu. "Burası benim yuvamdır" sözleriyle coşkusunu aktaran Yılmaz yola devam mesajı verdi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 21:23

Belediye Başkanı Umut Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi’nden () istifası sonrası 'ye geçmesinin ardından İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti'ye geçen başkan Umut Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: 'Burası yuvam'

Yılmaz, "Gaziantep’te yeniden AK Parti diyeceğiz. İl Başkanımızın emrinde ilçe başkanımızla kol kola, milletvekillerimizle beraber omuz omuza bu dava bugünden itibaren yeniden başlamıştır. Burası benim yuvamdır. Ben de bu yuvanın sizler gibi bir evladıyım. Bu yuvada birbirine ihanet etmek yok. Birbirine çamur atmak yok. Bu yuvada kardeşlik var. Birlik var beraberlik var. Bu mücadele bu ekiple kaldığı yerden devam edecek" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ederek AK Parti’ye geçen Av. Umut Yılmaz partililer tarafından Gaziantep’te coşkuyla karşılandı. Yılmaz, AK Parti’ye katılımının ardından ilk ziyaretini AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı’na gerçekleştirdi. Ziyarette, AK Parti Gaziantep İl Başkanı ve partililer Yılmaz’ı karşıladı. Parti binasında gerçekleşen ziyarette Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’a, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu tarafından çiçek verildi.

AK Parti'ye geçen başkan Umut Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: 'Burası yuvam'

"DAVAMIZ ERDOĞAN'IN DAVASIDIR"

İl binasında konuşma yapan Başkan Umut Yılmaz, AK Parti’nin içerisinde birbirine ihanet edenlerin olmadığını, birbirine çamur atanların olmadığını, kardeşlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, Gaziantep’e hizmet etmek için kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti. Yılmaz, "Bizim davamız 'Kudüs ağlarken ben gülemem' diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın davasıdır. Bizim davamız 15 Temmuz'da tankların namlusunu şakağına dayadığında gelecekleri varsa görecekleri de var diyen Cumhurbaşkanının davasıdır. Biz de bu saatten sonra bu davanın sizler gibi bir neferi, bir ortağıyız. Gençler çok şanslısınız, Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir. Ben kendisine bir kez daha memleketimden teşekkür ederim. Çünkü beni bu yolda sizin gibi vefakar, cefakar, kendisi gibi düşünmüyor diye ona iftira atmayan gerçek Müslümanlarla birlikte bu yola koyduğu için. Biz sizlerle burada sadece Şehitkamil için değil Büyükşehir Belediye Başkanımızla Gaziantep’i Tahmazoğlu Başkanımızla Şahinbey’i diğer belediye başkanlarımızla da Gaziantep’i karış karış gezeceğiz, Gaziantep’te yeniden AK Parti diyeceğiz. İl Başkanımızın emrinde ilçe başkanımızla kol kola, milletvekillerimizle beraber omuz omuza bu dava bugünden itibaren yeniden başlamıştır. Burası benim yuvamdır. Ben de bu yuvanın sizler gibi bir evladıyım. Bu yuvada birbirine ihanet etmek yok. Birbirine çamur atmak yok. Bu yuvada kardeşlik var. Birlik var beraberlik var. Bu mücadele bu ekiple kaldığı yerden devam edecek" dedi.

AK Parti'ye geçen başkan Umut Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: 'Burası yuvam'


AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise Umut Yılmaz’ın katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "14 Ağustos bizim için tarihi bir gündü. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz, AK Parti’nin güçlü ve köklü çatısının altına katılarak hizmet yolculuğunu Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürme kararı almıştır. Önümüzdeki dönemde Gaziantep Şehitkamil için daha fazla yatırım, daha modern altyapı, daha güçlü sosyal hizmetler olacaktır. Umut Yılmaz’ın katılımı bu hedeflere ulaşma yolunda önemli bir güç değerli bir katkıdır. Kendisine hoş geldin diyoruz" şeklinde konuştu.

