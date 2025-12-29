Zambiya Fas CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Afrika Uluslar Kupası’nda A Grubu’nda son maçlar oynanıyor ve ev sahibi Fas sahasında Zambiya’yı ağırlıyor. Prince Moulay Abdellah Stadyumu’ndaki mücadele, hem tribünlerde hem ekran başında yoğun ilgi görüyor.

ZAMBİYA FAS HANGİ KANALDA?

Zambiya ile Fas arasında oynanacak 2025 Afrika Uluslar Kupası A Grubu son maçının Türkiye’deki yayın adresi netleşti. Karşılaşma, dijital yayın platformu EXXEN üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maç saati itibarıyla platformda yayının başlaması bekleniyor.

EXXEN üzerinden yapılacak yayın sayesinde karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, internet bağlantısı olan cihazlardan mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek. Yayın, turnuvanın grup aşamasındaki kritik karşılaşmalarından biri olması nedeniyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

ZAMBİYA - FAS MAÇ KADROSU

Zambiya - Fas maç kadrosu açıklandı:

Zambiya 11: Mwanza, Musonda, Chanda, Benson Sakala, Mathews Banda, Chaiwa, Chongo, Liteta, Kangwa, Hamansenya, Daka

Fas 11: Bono, Chibi, Masina, Aguerd, Mazraoui, Ounahi, El Aynaoui, Ezzalzouli, Saibari, Brahim Diaz, El Kaabi

ZAMBİYA FAS CANLI İZLE

A Grubu’nun son maçında Zambiya ile Fas arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak ve turnuvada grup sıralamasını doğrudan etkileyecek maçlar arasında yer alıyor.

Canlı yayın aracılığıyla mücadeleyi takip edecek izleyiciler, maçın başlama düdüğüyle birlikte A Grubu’ndaki tüm ihtimallerin netleşmesini izleme fırsatı bulacak. Fas’ın 4 puanla sahaya çıkacağı maçta, Zambiya ise 2 puanla mücadele edecek.

ZAMBİYA - FAS NEREDE İZLENİR?

Zambiya Fas karşılaşması Türkiye’de EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Platform aboneleri, maçı bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve akıllı televizyonlar aracılığıyla takip edebilecek.

Yayın saatinde EXXEN uygulaması veya internet sitesi üzerinden giriş yapan kullanıcılar, karşılaşmayı kesintisiz şekilde izleyebilecek. Mücadele, 2025 Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nun son maçlarından biri olarak yayın akışında yer alıyor.

ZAMBİYA FAS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Zambiya ile Fas arasındaki mücadele, bazı ülkelerde şifresiz veya yerel spor kanalları üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. ABD’de beIN Sports, Benin’de Canal+ CAN, Bosna Hersek’te Sport Klub 1 HR ve İspanya’da Movistar+ karşılaşmayı yayınlayacak.

Bu yayıncılar aracılığıyla farklı ülkelerdeki izleyiciler de A Grubu’nun bu kritik maçını canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma, uluslararası yayın ağı sayesinde geniş bir coğrafyada futbolseverlerle buluşacak.