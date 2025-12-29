Tahkim Kurulu'ndan bahis dosyaları için net karar: İtiraz kabul edilmedi!

Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 70 futbolcunun itiraz dosyasını görüştü.

TAHKİM KURULU CEZALARI ONADI

Görüşmelerin sonucunda kararlarda usul, esas ve sübut bakımından bir isabetsizlik görülmediği belirtilerek; kurulun 70 futbolcunun itirazını oy birliğiyle reddettiği ve 3-12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezalarının onandığı açıklandı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Bölgesel hakemlerin de dahil edildiği bahis soruşturmasında, kapsamlı bir dosya taraması gerçekleştiriliyor.