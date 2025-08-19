Menü Kapat
29°
AK Partililerden Özlem Çerçioğlu'na destek ziyareti! Belediyeye akın ettiler

CHP içindeki kaos sürerken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi siyaset gündemindeki yerini koruyor. CHP'liler Çerçioğlu'nu linç ederken, AK Partililer sahip çıktı. Destek ziyaretinde bulunan AK Partililer, ellerinde pankartlarla CHP'ye göndermede bulundu.

'den ederek 'ye katılan Büyükşehir Çerçioğlu ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya konuklarını binanın girişinde karşıladı. Burada Seda Sarıbaş, Çerçioğlu'na çiçek takdim edip sarıldı.

Ziyarette ellerinde "Aydın'ın efesi topuklu efe", "Özlem ile Aydın rantı yıkacak yarın" yazılı pankart taşıyan çok sayıda partili yer aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çerçioğlu, bu zamana kadar Aydın'a nasıl hizmet verdiyse bundan sonra da hizmeti sürdüreceğini belirtti.

AK Partililerden Özlem Çerçioğlu'na destek ziyareti! Belediyeye akın ettiler

'HİÇBİR ŞEYDEN DE KORKUM YOK'

Aydın'ı karış karış bildiğini belirten Çerçioğlu, "Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara'daki sayın milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım. Bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Anlım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok." dedi.

AK Partililerden Özlem Çerçioğlu'na destek ziyareti! Belediyeye akın ettiler


'HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Mustafa Savaş da AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu belirterek, "AK Parti'mize, davamıza, ailemize katılmasından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

AK Partililerden Özlem Çerçioğlu'na destek ziyareti! Belediyeye akın ettiler

Savaş, 'nun her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ise Çerçioğlu'nun partilerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

AK Partililerden Özlem Çerçioğlu'na destek ziyareti! Belediyeye akın ettiler

"AK Parti ailesi daha da güçlendi ve büyüdü. Dün burada meydanda toplamayla, Ege'nin hatta Marmara'nın illerinden zorlamayla miting yaptılar. Mitingde haddini aşan sözler söylediler. AK Parti teşkilatı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın her zaman yanındayız ve her zaman destekçisi olmaya hazırız."

