Özlem Çerçioğlu müjdeyi verdi! Personellere yüzde 23 zam yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü ve belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan personelin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 40 BİN TL OLDU

Zamla birlikte en düşük taban maaş 40 bin TL’ye yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde yürütülen çalışmalarla elde edilen kaynak öncelikle personel için kullanıldı.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Uzun süredir hazırlıkları süren düzenlemenin hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemizde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik olarak daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönemlerde TBMM’de görev yaptı. Çerçioğlu, 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını aldı. 2019 ve 2024 seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başladı. Çerçioğlu, 2002 yılından bu yana CHP saflarında siyaset yaptı. CHP'den 14 Ağustos 2025'te istifa eden Çerçioğlu, AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin 24. yıl dönümü programında Çerçioğlu'na rozeti takıldı.