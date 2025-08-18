Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Özlem Çerçioğlu müjdeyi verdi! Personellere yüzde 23 zam yapıldı

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye çalışanlarına müjdeli haberi verdi. Çerçioğlu, maaşlara yüzde 23 oranında zam yaptıklarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özlem Çerçioğlu müjdeyi verdi! Personellere yüzde 23 zam yapıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 15:18

Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü ve belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan personelin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

Özlem Çerçioğlu müjdeyi verdi! Personellere yüzde 23 zam yapıldı

EN DÜŞÜK MAAŞ 40 BİN TL OLDU

Zamla birlikte en düşük taban maaş 40 bin TL’ye yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde yürütülen çalışmalarla elde edilen kaynak öncelikle personel için kullanıldı.

Özlem Çerçioğlu müjdeyi verdi! Personellere yüzde 23 zam yapıldı

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Uzun süredir hazırlıkları süren düzenlemenin hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemizde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik olarak daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özlem Çerçioğlu müjdeyi verdi! Personellere yüzde 23 zam yapıldı

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, 2002 ve 2007 genel seçimlerinde ’den Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönemlerde TBMM’de görev yaptı. Çerçioğlu, 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını aldı. 2019 ve 2024 seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başladı. Çerçioğlu, 2002 yılından bu yana CHP saflarında siyaset yaptı. CHP'den 14 Ağustos 2025'te istifa eden Çerçioğlu, 'ye geçti. AK Parti'nin 24. yıl dönümü programında Çerçioğlu'na rozeti takıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu! CHP'ye ateş püskürdü! "Mafya ve rant..."
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası belediyede çalışan kardeşlerden kritik karar
ETİKETLER
#Ekonomi
#Politika
#chp
#aydın
#ak parti
#maaş zammı
#aşkın gücü
#Büyükşehir Belediyesi
#Özlem Çerçioğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.