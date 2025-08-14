Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası belediyede çalışan kardeşlerden kritik karar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Ankara’da düzenlenen törenle CHP’den AK Parti'ye geçişinin ardından belediyede kritik bir gelişme yaşandı. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin kızı ve oğlu belediyedeki işlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

"DOĞRU OLAN BİLDİĞİN YOLDA YÜRÜMEK"

Merve Saatçi Özmen, işinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayarak "Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.

OĞLU DA İSTİFA ETTİ

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan oğlu Özgür Saatçi’nin de kız kardeşi gibi aynı gerekçelerle Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden istifa ettiği öğrenildi.