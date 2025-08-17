Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu! CHP'ye ateş püskürdü! "Mafya ve rant..."

CHP yönetimiyle arasında uzun süredir devam eden krizin ardından partiden ayrılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. CHP tarafından hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan Çerçioğlu, sessizliğini bozdu. Çerçioğlu ses getirecek açıklamalara imza attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 12:39

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönetimiyle arasındaki kriz ayrılıkla sonuçlandı. Aydın’ın ilk kadın büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti. "Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır" diyerek ayrılığı duyuran Çerçioğlu, 24. kuruluş yıl dönümünde rozet takarak saflarına katıldı. Herkes bu geçişin detaylarını merak ederken Çerçioğlu, konuya ilişkin uzun süredir devam eden sessizliğini ilk kez bozdu. Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan Çerçioğlu rüşvet iddiaları, eşinin şirketi, CHP lideri Özgür Özel ve olayların perde arkasında tek tek anlattı.

Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu! CHP'ye ateş püskürdü! "Mafya ve rant..."

"ÇİRKİN VE AHLAK DIŞIYDI"

İşte Çerçioğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Beklemeye geçtim. 'ndan birkaç yazı/karar daha geldi. Hep aynı yönde. Mevzuata aykırı. Rant var. Reddettim. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararı. Aylarca bekledim, hiç ses çıkmadı. Sonra saldırlar başladı. Yerel medya ve sözde gazetecilerden hakaretler geldi. Çirkin ve ahlak dışıydı. Bunları size tekrarlayamam. Çok ayıp.

Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu! CHP'ye ateş püskürdü! "Mafya ve rant..."

AZİZ İHSAN AKTAŞ VE RÜŞVET İDDİALARI

Yalan. Yalan. Yalan. Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı. Normal yoldan. Herkese açık ihale. Sonra rüşvet iddiaları çıktı ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi. Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor maalesef. Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim. Allah, insanı kuru iftiradan korusun.

Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu! CHP'ye ateş püskürdü! "Mafya ve rant..."

MAFYA VE RANT...

Mafya ve rant. İmar mafyası. İmar rantı. Söylemezsem içimde kalır. Dinledi. Bir şey söylemedi. Yorum yapmadı. Randevu istedim. Sayın Özgür Özel'e gittim. İki arkadaşımla birlikte. İki uzmanla. Sıkıntı vardı. Anlattım. Kuşadası'yla ilgili. Uygulamalı imar planı... 410 hektar ve 575 futbol sahası büyüklüğünde. Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon. Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş. Tarih 04.03.2024. Karar sayısı 104. Karar Aydın'a geldi. 13.06.2024'te. 173 sayıyla iptal ettik. İptalin nedeni kat artışı var, emsal artışı var. Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış. Konut/ticaret alanına çevrilmiş. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım. İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş. Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş. 61 bin 500 metrekare. Mevzuata aykırı. Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı en az altı milyar lira. Olmaz böyle şey. Kabul edemem. Reddettim.

Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu! CHP'ye ateş püskürdü! "Mafya ve rant..."

JANTSA'YLA İLGİLİ İDDİALAR

Hepsi yalan, hepsi iftira. Jantsa Aydın vergi rekortmeni. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından, ilk 500 arasında. Üretiminin yüzde 85'i ihracata gidiyor. İmar mafyası... İstediklerini yapamadılar. Hepsini reddettim. Geri çevirdim. Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler. Yalan makinesi gibiler. Tehditle rant elde etmenin peşindeler"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel 'Komisyonda CHP'nin ne işi var' diyenlere cevap verdi! DEM Partili Bakırhan'ın sözleri ise dikkat çekti
Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçecek? İddialara cevap var
AK Parti eski vekili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! 'CHP yeni istifa şoklarına hazır olsun'

Sıkça Sorulan Sorular

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?
Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönemlerde TBMM’de görev yaptı. Çerçioğlu, 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını aldı. 2019 ve 2024 seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başladı. Çerçioğlu, 2002 yılından bu yana CHP saflarında siyaset yaptı. CHP'den 14 Ağustos 2025'te istifa eden Çerçioğlu, AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin 24. yıl dönümü programında Çerçioğlu'na rozeti takıldı.
ETİKETLER
#chp
#ak parti
#kuşadası
#Özlem Çerçioğlu
#Rüşvet İddiaları
#İmar Rantı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.