Özgür Özel'den Mesut Özarslan'ın 'küfür' iddialarına cevap

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın, CHP’den istifa ederken Genel Başkan Özgür Özel’in kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesajlar gönderdiği yönündeki iddialarına cevap gecikmedi. Gazeteci İsmail Saymaz aracılığıyla açıklama yapan Özgür Özel, mesajların içeriğine dair detayları paylaştı.

"HIRSIZ DİYENLERE GİDİYORSUN"

Özel, Özarslan’ın "aileme küfredildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, aralarındaki diyaloğun siyasi bir eleştiri olduğunu savundu. Özarslan’a yönelik ifadelerini şu sözlerle aktardı:

"Yalan atıyor, yani diyor ki "Aileme, anneme, babama küfretti" falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu; bak benim ona söylediğim söz şu: "Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun.' dedim"

"AİLEYE HAKARET DEĞİL"

Özarslan’ın ailevi değerlerinin hedef alındığı yönündeki suçlamalarına da değinen CHP lideri, mesajında küfür bulunmadığını, sadece Özarslan'ı affetmeyeceğine yönelik bir açıklamada bulunduğu aktardı:

"Aileye hiçbir şey yok asla. "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak" dedim. Ondan sonra "Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim" dedim"