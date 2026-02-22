Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi! 22-23-24 Şubat Ankara Ramazan etkinlikleri programı

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 22-23-24 Şubat programı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla düzenlenen Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında konserler, tiyatrolar, sinema gösterimleri, sergiler, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, imza günleri ve konferanslar gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar tarafından Külliye'de Ramazan etkinlikleri 22-23-24 Şubat etkinlik programı ise araştırılmaya başlandı. İşte Ankara Ramazan etkinlikleri programı...

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi! 22-23-24 Şubat Ankara Ramazan etkinlikleri programı
programı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Sergi Salonu, Beştepe Millet Camisi ile Beştepe Millet ve Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ramazan ayı boyunca Külliye'de Ramazan etkinlikleri düzenleniyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklere vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabiliyor. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar tarafından Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi araştırılmaya başlandı.

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi! 22-23-24 Şubat Ankara Ramazan etkinlikleri programı

KÜLLİYE'DE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 22-23-24 ŞUBAT!

Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında bugün (22 Şubat 2026 Pazar) Elif ve Arkadaşları Müzikali, Rafadan Tayfa Müzikali, Toz Koparan İskender imza Günü, Maher ZAİN Konseri gerçekleştiriliyor. Külliye'de Ramazan etkinliklerinin 22-23-24 şubat programının tamamı ise şöyle:

22 Şubat 2026 Pazar

Beştepe Millet Sergi Salonu

12:00 - 18:00: Genel Çocuk Etkinlikleri

12:00 - 18:00: Külliyede Ramazan Kitap Günleri

12:00: MSB Mehteran Birliği Konseri

12:00 - 18:00: TRT Market

14:00: Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali

15:00: Z Takımı Müzikali

16:00: Elif ve Arkadaşları Müzikali

17:00: Rafadan Tayfa Müzikali

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi! 22-23-24 Şubat Ankara Ramazan etkinlikleri programı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

12:00: Toz Koparan İskender İmza Günü

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

12:00 - 18:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi

14:00: Maher ZAIN Konseri

Beştepe Millet Camii

Kabe Örtüleri Sergisi

Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Ekrem ÖZCAN)

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi! 22-23-24 Şubat Ankara Ramazan etkinlikleri programı

23 Şubat 2026 Pazartesi

Beştepe Millet Sergi Salonu

12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri

12:00 - 17:00: Külliyede Ramazan Kitap Günleri

12:00 - 17:00: TRT Market

14:00: Z Takımı Müzikali

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi! 22-23-24 Şubat Ankara Ramazan etkinlikleri programı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi

Beştepe Millet Camii

Kabe Örtüleri Sergisi

Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Şevket KAYA)

Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Tayyib HOŞ)

İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Dr. Hüseyin ARI)

Teravih Namazı Öncesi: Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Mehmet ATICI)

Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Mustafa ORHAN)

İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Mehmet AKKUŞ)

Teravih Namazı Öncesi: Sohbet (Mahmut ARCAKLIOĞLU)

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi! 22-23-24 Şubat Ankara Ramazan etkinlikleri programı

24 Şubat 2026 Salı

Beştepe Millet Sergi Salonu

12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri

12:00 - 17:00: Külliyede Ramazan Kitap Günleri

12:00 - 17:00: TRT Market

14:00: Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi! 22-23-24 Şubat Ankara Ramazan etkinlikleri programı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi

Beştepe Millet Camii

Kabe Örtüleri Sergisi

Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Bahtiyar KARGIOĞLU)

Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Ahmet KUZU)

İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Dr. Mehmet YAZICI)

Teravih Namazı Öncesi: Sohbet (Bekir GÜLTEKİN)

#Ramazan Etkinlikleri
#Külliye
#Kultur Merkezi
#Ankara
#Millet Kütüphanesi
#Aktüel
