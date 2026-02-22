Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi! 22-23-24 Şubat Ankara Ramazan etkinlikleri programı

Kategoriler
Ankara Ramazan etkinlikleri programı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Sergi Salonu, Beştepe Millet Camisi ile Beştepe Millet ve Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ramazan ayı boyunca Külliye'de Ramazan etkinlikleri düzenleniyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklere vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabiliyor. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar tarafından Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi araştırılmaya başlandı.
Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında bugün (22 Şubat 2026 Pazar) Elif ve Arkadaşları Müzikali, Rafadan Tayfa Müzikali, Toz Koparan İskender imza Günü, Maher ZAİN Konseri gerçekleştiriliyor. Külliye'de Ramazan etkinliklerinin 22-23-24 şubat programının tamamı ise şöyle:
22 Şubat 2026 Pazar
Beştepe Millet Sergi Salonu
12:00 - 18:00: Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00 - 18:00: Külliyede Ramazan Kitap Günleri
12:00: MSB Mehteran Birliği Konseri
12:00 - 18:00: TRT Market
14:00: Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali
15:00: Z Takımı Müzikali
16:00: Elif ve Arkadaşları Müzikali
17:00: Rafadan Tayfa Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
12:00: Toz Koparan İskender İmza Günü
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
12:00 - 18:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
14:00: Maher ZAIN Konseri
Beştepe Millet Camii
Kabe Örtüleri Sergisi
Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Ekrem ÖZCAN)
23 Şubat 2026 Pazartesi
Beştepe Millet Sergi Salonu
12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00 - 17:00: Külliyede Ramazan Kitap Günleri
12:00 - 17:00: TRT Market
14:00: Z Takımı Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii
Kabe Örtüleri Sergisi
Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Şevket KAYA)
Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Tayyib HOŞ)
İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Dr. Hüseyin ARI)
Teravih Namazı Öncesi: Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Mehmet ATICI)
Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Mustafa ORHAN)
İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Mehmet AKKUŞ)
Teravih Namazı Öncesi: Sohbet (Mahmut ARCAKLIOĞLU)
24 Şubat 2026 Salı
Beştepe Millet Sergi Salonu
12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00 - 17:00: Külliyede Ramazan Kitap Günleri
12:00 - 17:00: TRT Market
14:00: Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii
Kabe Örtüleri Sergisi
Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Bahtiyar KARGIOĞLU)
Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Ahmet KUZU)
İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Dr. Mehmet YAZICI)
Teravih Namazı Öncesi: Sohbet (Bekir GÜLTEKİN)