Ankara'da kontrollü yıkım faciadan döndü! Çöken binanın molozları araçların üzerine düştü!

Ankara'da Çankaya ilçesi Tunus Caddesi üzerinde bir binanın kontrollü yıkımı sırasında iş makinasının dokunmasıyla birlikte bina çöktü. Binadan dökülen molozlar, yok kapatılmadığı için bu sırada caddeden geçen araçların üzerine düştü. Bölge toz bulutu altında kalırken, faciadan dönülen olayda yaralanan olmadı. Yıkım anları ise kameralara yansıdı.