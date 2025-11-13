Rusya, Ukrayna'yı böyle topa tuttu! Operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı

Rusya, Şubat 2022'de "Özel Askeri Operasyon" adı altında düzenlediği saldırıyla Ukrayna'da savaş başlattı. Yıllardır kanlı anlara sahne olan savaş devam ediyor. İki ülke zaman zaman barış masasına otursa da bir anlaşmaya varılamıyor.

Rusya'nın topyekûn saldırısına Ukrayna büyük bir direnç ile karşılık veriyor. Savunma pozisyonundaki Ukrayna enkaza dönmüş durumda. Sivil tesisler ve altyapılar kullanılamaz hale gelirken, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhakı sürüyor.

RUSYA SALDIRILARA İLİŞKİN GÜNCEL GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna topraklarındaki birden çok cephede yürütülen operasyonlara ait güncel görüntüleri basınla paylaştı. Görüntülerde Grad MLRS ve obüs atışları yer alırken, savaşın korkunç yüzü de bir kez daha tüm gerçekliğiyle gözler önüne serildi.