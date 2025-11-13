Dumanlar bütün binayı sardı! Kocaeli'de yangın paniği kameralara yansıdı

Kocaeli'de 4 katlı binanın en üst katında bulunan yatak odasında çıkan yangında binayı alevler sardı. Göz gözü görmeyen yangında evde bulunan 2 kişinin dumandan etkilenmeden evden çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde yangın kontrol altına alınırken yatak odası kullanılmaz hale geldi. Ölen ya da yaralanan olmayan yangında dairede maddi hasar meydana geldi.