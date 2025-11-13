'Milyarder olacaksınız' diyerek kandırıp kredi çektirdi! Falcı ve kızı ceplerini böyle doldurdu

Avustralya'da falcı olduğu ileri sürülen 53 yaşındaki Anya Phan ve 25 yaşındaki kızı, polis tarafından Avustralya tarihinin en büyük finansal suç örgütlerinden birinin üyesi olmakla suçlandı.

New South Wales eyaletinde yer alan Sydney şehrinde düzenlenen operasyonda, insanları toplamda 46 milyon dolar (1 milyar 943 milyon 872 bin TL) dolandırmakla suçlanan anne ve kızı gözaltına alındı.

Operasyonda, finansal belgeler, cep telefonları, elektronik eşyalar, lüks çantalar, 4 bin dolardan fazla kumarhane fişi ve yaklaşık 6 bin dolar değere sahip olan 40 gramlık altın külçe ele geçirildi.

Phan'ın müşterilerini gelecekte "milyarder" olacakları öngörüsüne dayanarak finansal krediler almaları için ikna ederek dolandırdığı tespit edildi. Polis, kadının çekilen kredilerin bir kısmını kendine ayırdığını ileri sürdü.

Bu arada New South Wales Suç Komisyonu, konuyla ilgili olarka yaklaşık 10 milyon dolarlık ek varlığı dondurdu.

Mali Suçlar Birimi'nden Dedektif Gordon Arbinja da toplum içinde güvenilir ve etkili biri olan Phan'ın, Sydney'deki bir kumarhanenin müşterilerinden olduğunu öne sürdü.

HEDEFTE SUÇ ÖRGÜTÜ VAR

Polis, gözaltıların Sydney'deki otomotiv finansman şirketlerini hedef alan bir suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında çetenin çalıntı kişisel bilgileri kullanarak çeşitli finans şirketlerinden kredi başvurusu yaptığı ve var olmayan lüks arabalar satın aldığı ortaya çıkarken, bu operasyonların birçok finans kurumuna karşı büyük çaplı kişisel, ticari ve konut kredisi dolandırıcılığına kadar uzandığı saptandı.

Örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla daha önce de 17 kişi gözaltına alınmış ve yaklaşık 40 milyon dolarlık mal varlığı dondurulmuştu.