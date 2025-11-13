Altın için uzman isimden '100 bin lira' uyarısı! '2025 yılı sonuna kadar...'

Türkiye’de ise 24 ayar gram altın yılbaşında 3 bin TL iken şu anda 5 bin 952 TL. Bu da yatırımcıya yüzde 98 kazanç anlamına geliyor. Yani yılbaşında 100 bin TL’lik altın alan bir yatırımcı bugün 198 bin TL’ye sahip. Dolar kuru yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 artış sağladı, euro ise yüzde 33 yükseldi. Ancak her ikisi de enflasyonun altında kaldı. Altın ise enflasyonun yüzde 60 üzerinde gelir sağlayarak bu yılın açık ara kazandıranı oldu. Görünen o ki, 2025’in şampiyonu da yine altın olacak" dedi.

