Altın için uzman isimden '100 bin lira' uyarısı! '2025 yılı sonuna kadar...'

Kasım 13, 2025 14:48
1
Altın için uzman isimden '100 bin lira' uyarısı! '2025 yılı sonuna kadar...'

Uzun süreli yükseliş trendinin ardından birkaç haftalık düşüş dönemi yaşayan altında fiyatlar dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcılar yılın kalan kısmında altının yönünü merak ediyor.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, yılbaşından bu yana en çok kazandıran geleneksel yatırım aracının yüzde 98 artışla altın olduğunu belirtirken yıl sonuna kadar altının hangi rakamlara ulaşacağıyla ilgili öngörülerini de paylaştı.

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar!

2

Dünyada ve Türkiye’de yükseliş trendini sürdüren altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yılbaşından bugüne kadar yüzde 98 oranında değer kazanan altın, yüzde 33 değer kazanan euro ve yüzde 20 artan doları geride bıraktı. Kuyumcular Odası Başkanı Özman, altındaki yükselişin yılbaşına kadar devam etmesini beklediklerini belirterek, dövizde ise ciddi bir hareket öngörmediklerini ifade etti.

3

Dolar ve euronun TL karşısında değer kazanmasına rağmen enflasyonun altında kaldığını vurgulayan Salih Özman, "Son yıllarda olduğu gibi 2025’te de altın, şu ana kadar en çok kazandıran geleneksel yatırım aracı oldu. ONS bazında da altın ciddi oranda değerlendi. Yılbaşında 1 ONS altın 2 bin 613 dolarken bugün 4 bin 233 dolara yükseldi. 
 

4

Türkiye’de ise 24 ayar gram altın yılbaşında 3 bin TL iken şu anda 5 bin 952 TL. Bu da yatırımcıya yüzde 98 kazanç anlamına geliyor. Yani yılbaşında 100 bin TL’lik altın alan bir yatırımcı bugün 198 bin TL’ye sahip. Dolar kuru yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 artış sağladı, euro ise yüzde 33 yükseldi. Ancak her ikisi de enflasyonun altında kaldı. Altın ise enflasyonun yüzde 60 üzerinde gelir sağlayarak bu yılın açık ara kazandıranı oldu. Görünen o ki, 2025’in şampiyonu da yine altın olacak" dedi. 
 

5

Altının yükseliş trendinin sürdüğünü ve hâlâ yatırım fırsatı sunduğunu belirten Özman, "Son 10,5 aylık süreçte dövizde ciddi bir hareketlilik olmadı. Para politikası da döviz kurlarını sabit tutma yönünde. Bu yüzden dövize yatırım yapmak mantıklı görünmüyor. Altın ise dünyada yoğun talep görüyor ve her zaman güvenli liman olma özelliğini koruyor. 

6

Altın fiyatlarının yılbaşına kadar kademeli olarak artması bekleniyor. Yıl sonunda gram altın 6 bin TL’yi aşabilir. ‘Altın alınır mı?’ sorusuna ise gönül rahatlığıyla ‘Evet’ diyebilirim. Çünkü altının yükselişini tetikleyen nedenler hâlâ ortadan kalkmış değil" diye konuştu.

