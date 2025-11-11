Menü Kapat
Gündem

Takside kadının yaptıkları şoke etti! Pes dedirten an kamerada

Beyoğlu'ndan Kartal Atalar Mahallesi'ne gitmek için taksiye binen kadın sinirlerine hakim olamadı. Yolcu kadın, ücreti eksik ödeyince araçta tartışma çıktı. Kadın yolcu, taksi şoförünün fazla ücret almak için yolu uzattığını öne sürdü ve taksi şoförünün kafasına vurdu.

Telefonla polis çağıran kadın daha sonra araçtan indi ancak taksici kadına polis gelene kadar beklemesini söyledi.
Araçtan inen kadın, evine doğru yöneldiği esnada cep telefonuyla kayıt alan taksi şoförünün başına tekrar vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaralandığını bildiren taksici İbrahim K, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim K, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

TAKSİDE YAŞANAN KAVGA, ARAÇ KAMERASINDA

İbrahim K, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, navigasyonla yolcunun gösterdiği istikametten devam ederken Göztepe Köprüsü'nde çalışma olduğunu görünce rota değiştirdiğini ve yolun 1,2 kilometre uzadığını söyledi. İbrahim K, uygulamadan taksi çağrıldığında 50 lira fark alındığını, köprü geçiş ücretinin de müşteriye yansıtıldığını belirtti.

Yolcu tarafından darbedildiğini, kafasının yarıldığını ifade eden İbrahim K, "Görgü şahitlerim de var. Kartal Devlet Hastanesine gittik. Kafamda şu an 3 tane dikiş var. Hastaneden aldığım raporuyla en yakın polis karakoluna giderek şikayette bulundum." dedi.

