Benzine zam geliyor: Tarih ve rakam belli oldu!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine cumartesi gününden geçerli olarak zam yapılması beklenirken; benzin, motorin ve LPG'nin 13 Kasım 2025 perşembe günü fiyatları da belli oldu.
Motorine geçtiğimiz hafta gelen zamların ardından benzine de zam ihtimali sürücülerin bütçesini yakından ilgilendiriyor.
Benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.
Halihazırda 13 Kasım 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
İşte şehirlere göre perşembe gününün akaryakıt fiyatları!
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.75 TL
Motorin litre fiyatı: 57.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.59 TL
Motorin litre fiyatı: 57.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.60 TL
Motorin litre fiyatı: 58.64 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.94 TL
Motorin litre fiyatı: 58.98 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.