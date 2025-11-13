Benzine zam geliyor: Tarih ve rakam belli oldu!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine cumartesi gününden geçerli olarak zam yapılması beklenirken; benzin, motorin ve LPG'nin 13 Kasım 2025 perşembe günü fiyatları da belli oldu.