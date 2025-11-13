AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü!

Kategoriler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 78 yaşındaki dayısı Hasan Öztopal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Öztopal için Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra kent protokolü ve aile yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.