Vergi kaçakçılığıyla suçlanan kriptocu, devletle anlaşmaya vardı

Kripto para camiasının tartışmalı isimlerinden yatırımcı Roger Ver, hakkındaki vergi dolandırıcılığı suçlamalarını sona erdirecek bir anlaşmaya çok yakın. Konuya hâkim iki kaynağa göre Ver, geçen yıl açılan davayı kapatmak için ABD Adalet Bakanlığı ile geçici bir uzlaşmaya vardı.