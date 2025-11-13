Vergi kaçakçılığıyla suçlanan kriptocu, devletle anlaşmaya vardı

Kategoriler
Kripto para camiasının tartışmalı isimlerinden yatırımcı Roger Ver, hakkındaki vergi dolandırıcılığı suçlamalarını sona erdirecek bir anlaşmaya çok yakın. Konuya hâkim iki kaynağa göre Ver, geçen yıl açılan davayı kapatmak için ABD Adalet Bakanlığı ile geçici bir uzlaşmaya vardı.
46 yaşındaki Ver, 2024’te dijital varlıkları üzerinden ödemesi gereken yaklaşık 48 milyon doları devlete bildirmediği gerekçesiyle dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığıyla suçlanmıştı. Yapılacak uzlaşma kapsamında Ver’in hükümete yine bu tutara yakın bir ödeme yapması bekleniyor.
Anlaşmanın henüz mahkemeye sunulmadığını ve şartların değişebileceğini de hatırlatalım.
Tarafların üzerinde çalıştığı ertelenmiş kovuşturma anlaşması yürürlüğe girerse, Ver tüm şartlara uyduğu takdirde dosya ilerleyen dönemde tamamen kapanacak.
Bu durum, Trump yönetiminin uzun yıllardır süren kripto para denetimlerini gevşetmesinin yeni bir örneği olarak görülüyor. Özellikle dolandırıcılık, hırsızlık ve çeşitli sahtekârlıklarla sık sık gündeme gelen sektörde devletin geri adım atması dikkat çekiyor.
Roger Ver’ın, davanın seyrini etkilemek için Trump çevresine yakın isimlerle temas kurduğu da ortaya çıkmıştı.
Bu yıl, Trump’a yakınlığıyla bilinen Roger Stone’a 600 bin dolar ödedi. Amacı, hakkında dava açılmasına temel oluşturan vergi maddelerinin kaldırılması için lobi yapılmasıydı.
Bununla da kalmadı; Trump’ın ikinci azil yargılamasında savunmasını üstlenen avukat David Schoen’i ekibine dahil etti. Lobi kayıtları ise Ver’in ayrıca Trump’ı farklı yargı süreçlerinde savunan Christopher M. Kise ile Trump’ın önde gelen bağışçısı Brian Ballard’ın lobi şirketiyle çalıştığını gösteriyor.