Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Bahis soruşturması derinleşiyor! Tahir Kum’dan çarpıcı açıklama: Cüneyt Çakır da sırada

Türk futbolunu derinden sarsan bahis skandalında hemen her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Hakemler ve futbolcuların ardından soruşturma kulüp yöneticilerine sıçradı. Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum Tgrt Haber’e yaptığı açıklamada gündemi sallayacak ifadeler kullandı. “Turpun büyüğü heybede” diyen Kum, aralarında Cüneyt Çakır gibi çok ünlü hakemlerin de bulunduğu isimlerin soruşturmaya dahil olacağını söyledi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bahis soruşturması derinleşiyor! Tahir Kum’dan çarpıcı açıklama: Cüneyt Çakır da sırada
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 15:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması katman katman büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın tutuklanması soruşturmayı yeni bir boyuta taşımıştı. TFF’den gelen yeni açıklamada ise 47 futbolcu için ek bilgiler talep edildiği belirtildi. Diğer yandan Tgrt Haber’e önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum, önümüzdeki günlerde tüm yaşananları unutturacak çok daha büyük gelişmelerin yaşanacağını söyledi. Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan ve Hüseyin Göçek dünyaca ünlü hakemlerin soruşturmaya dahil olacağını kaydetti.

Bahis soruşturması derinleşiyor! Tahir Kum’dan çarpıcı açıklama: Cüneyt Çakır da sırada

İşte çarpıcı detayların yer aldığı röportaj;

"Spor Toto Teşkilatı’ndan Türkiye Futbol Federasyonu’na yaklaşık bir hafta önce gönderilen verilerde 3760 futbolcu içinde 1071 adet futbolcunun bahis oynadığı bilgili TFF’ye ulaşmıştır. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, son gün sevk işlemini yaparken buradaki 47 futbolcuyla ilgili bazılarının tek kupon oynaması ve bazılarının isim bilgilerinin gelmemesi ve bazı verilerle ilgili soru işaretleri olmasından dolayı bu 47 futbolcuyu bundan ayırdı. Yani 47 futbolcuyla ilgili ek bir inceleme yapılmasına, ondan sonra disiplin işlemi yapılmasına karar verdi. Buna sebep olan ne oldu?

Bahis soruşturması derinleşiyor! Tahir Kum’dan çarpıcı açıklama: Cüneyt Çakır da sırada

“47 FUTBOLCUYLA İLGİLİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR”

Biliyorsunuz kısa bir süre önce Zorbay Küçük FİFA kokartlı hakemimizle ilgili hesabının başkası tarafından açıldığı, bir başka deyişle çalındığı ortaya çıktı. Benzer bir vakayı yaşamamak için Türkiye Futbol Federasyonu, kafasında soru işareti olan, gelen verilerde pek örtüşmeyen noktaların olmasından dolayı bu 1071 futbolcu içinden 47’sini ayrı tuttu. Bunlarla ilgili sevk işlemi yapmadı. Sadece 1024 futbolcuyu sevk etti. Bu 47 futbolcuyla ilgili iki gündür inceleme devam ediyor. Burada bilgilerde bir somut delil elde edildiği takdirde sevke gerek görecek eylem olduğu takdirde onlar da sevk edilecekler. Yani orada bir ayıklama yapılacak. Burada belli futbolcuların ayrılacağını ve sevk edilmeyeceğini bugünden söyleyebilirim.

Bahis soruşturması derinleşiyor! Tahir Kum’dan çarpıcı açıklama: Cüneyt Çakır da sırada

“TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE”

Biliyorsunuz hakemlerle başlamıştık bu işe. Daha sonra futbolcularla devam ettik. Ben hakemlerle olay başladığında, ortaya çıktığında sizlerle de yaptığım yayında “Bizlere bugünleri unutturacak, bunlardan daha vahim tablolar ortaya çıkacaktır” demiştim. Hatta “Turpun büyüğü heybede” ifadesini kullanmıştım. Bugün futbolcularla ilgili çıkan verilerden sonra da ben hala diyorum ki “Turpun büyüğü heybede” Halâ henüz bir şey değil. Biz halâ futboldaki bahis operasyonunda başlangıç noktasındayız. Bu saatten sonra bizi asıl hayrete düşürecek tablolar, asıl vahim olaylar…

Bahis soruşturması derinleşiyor! Tahir Kum’dan çarpıcı açıklama: Cüneyt Çakır da sırada

“CÜNEYT ÇAKIR, METE KALKAVAN, HÜSEYİN GÖÇEK…”

Bundan sonra kulüp başkanı, yönetici, teknik adam ve menajer incelemelerinde ortaya çıkacak. Ve önümüzdeki günlerde bunu da ilk kez Tgrt Haber’de söyleyeyim: Son 5 yıl içinde faal olarak hakemlik yapmış, ancak hakemlik faal hayatını sona erdirmiş, içlerinde Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek gibi çok ünlü isimlerin olduğu ama şu anda aktif olarak hakem olmayan kişilerle ilgili de Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Teşkilatı’na yazı yazdı. Bunlarla ilgili de bilgi istedi. Bu çok enteresan bir şey.

Muhtemelen önümüzdeki hafta verilen isimlerle ilgili veriler Türkiye Futbol Federasyonu’na ulaşacak ve TFF Başkanı bunlarla ilgili açıklama yapacak. İçlerinde kimin bahis oynadığı açıklanacak.

Bahis soruşturması derinleşiyor! Tahir Kum’dan çarpıcı açıklama: Cüneyt Çakır da sırada

“DÜNYA REKOR KIRMIŞ OLABİLİRİZ”

Bahis operasyonunda belki dünya rekoru da kırmış olabiliriz. Neden derseniz: 36-37 yıldır bu işin içindeyiz, dünyada böyle bir şey görmedik. Ama bugün ortaya çıkan tablolarda bu 1024 futbolcunun içinde oynadığı kupon miktarı 2690 sayfa olan ve 108 bin 765 defa bahis yapan profesyonel futbolcu da tespit edildi. Bu futbolcu daha önce Süper Lig’de oynuyordu, şu anda Ege bölgesinde 3. Lig’de bir takımda oynuyor. Bu bir dünya rekoru. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya.

Bahis soruşturması derinleşiyor! Tahir Kum’dan çarpıcı açıklama: Cüneyt Çakır da sırada

“ÖRGÜT KURAN ŞEBEKELER BULACAĞIZ”

Burada enteresan bilgiler var. Bu oyuncular içinde Konyaspor’dan bir yabancı futbolcu var mesela. Bu da çok enteresan. Bunun için biz burada bahis oynayanlardan çok önümüzdeki günlerde bu bahis olayını organize eden, bir örgüt kuran şebekeleri bulacağız. Bunlar ortaya çıkacak. Bu oynayan kişilerin birçoğu belki yüzde 90’ına yakını eğlence amaçlı, çok küçük miktarlarla oynamış kişiler. Ama bu işten rant elde etmek isteyen, birilerini kullanıp örgüt kuran kişiler de var ki, bugün savcılığımız bunlarla ilgili de çok ciddi bir takip ve çalışma yapıyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal adliyede!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TFF'den kritik bahis açıklaması
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.