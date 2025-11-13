Metrobüs güzergahı değişiyor! UKOME'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kasım ayı toplantısında bütün şehri ilgilendiren bir karara imza attı. Maraton, bisiklet turu ve resmi törenler gibi etkinliklerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması sonucu aksayan metrobüs seferleri için alternatif bir güzergah belirledi. Alınan kararla etkinliklerin olduğu günlerde metrobüsler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki güzergahı kullanarak seferlerini tamamlayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

istanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi spor organizasyonları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile benzeri kutlama veya anma organizasyonlarının köprü üzerinde yürütülen bakım, onarım, yenileme, iyileştirme faaliyetleri sebebiyle metrobüs güzergahı üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ilgili bağlantı yollarının tamamen veya kısmen trafiğe kapatıldığı aktarıldı.



Köprünün kapalı olduğu bu dönemlerde metrobüs seferlerinin aksamaması için yeni bir ulaşım planı zorunlu hale geldi.

FSM KÖPRÜSÜ ÇÖZÜMÜ KABUL EDİLDİ

Önerilen yeni güzergahta metrobüsün, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan çevre yolunu kullanıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Büyükdere ve Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu güzergahını kullanması yer aldı.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise metrobüsün Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'ndan ayrılarak Barbaros Bulvarı ve Büyükdere'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanması, çevre yolunu kullanarak Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'na doğru geliş güzergahının kullanılması teklif edildi.

Bu güzergah, yalnızca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığı durumlarda uygulanacak.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

UKOME toplantısında teklif oybirliğiyle onaylandı. Böylece metrobüs, belirlenen günlerde FSM Köprüsü’nü resmi olarak kullanabilecek.