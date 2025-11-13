Galatasaray kesenin ağzını açtı! 3 milyar liralık dev transferde temaslar başladı

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftayı topladığı 29 puanla lider olarak geçiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Savunma hattını güçlendirmek istediği iddia edilen sarı-kırmızılıların gündemindeki isim ortaya çıktı.

GALATASARAY ATAKTA

Africa Foot'un haberine göre Galatasaray, Portekiz devi Sporting'de forma giyen stoper Ousmane Diomande için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların ocak ayında döneminde bir girişim yapacağı belirtilirken, 21 yaşındaki futbolcunun maliyetinin oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle transferin bir hayli zor duruma gireceği kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 80 MİLYON EURO

Serbest kalma bedeli 80 milyon euro olarak belirlenen Fildişili futbolcu için Sporting'in en az 60 milyon euro'luk teklifleri dikkate alacağı vurgulandı.

PREMIER LİG'E TRANSFERİ İPTAL OLDU

Diomande'nin geride kalan yaz transfer döneminde 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Crystal Palace'a imza atmak üzereyken anlaşmanın son anda iptal olduğuna dikkat çekildi. Genç savunmacının, Sporting ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SPORTING PERFORMANSI

Sporting kariyerinde 109 maça çıkan Diomande, 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.