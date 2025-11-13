Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Galatasaray kesenin ağzını açtı! 3 milyar liralık dev transferde temaslar başladı

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Devre arası transfer döneminde yine büyük oynamak isteyen Cimbom'da bomba bir iddia ortaya atıldı. Osimhen transferine yakın bir bedelin konuşulduğu o isimle temaslar başladı. İşte detaylar...

Galatasaray kesenin ağzını açtı! 3 milyar liralık dev transferde temaslar başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
15:37
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
15:37

Trendyol 'de geride kalan 12 haftayı topladığı 29 puanla lider olarak geçiren 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Savunma hattını güçlendirmek istediği iddia edilen sarı-kırmızılıların gündemindeki isim ortaya çıktı.

Galatasaray kesenin ağzını açtı! 3 milyar liralık dev transferde temaslar başladı

GALATASARAY ATAKTA

Africa Foot'un haberine göre Galatasaray, Portekiz devi Sporting'de forma giyen stoper Ousmane Diomande için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların ocak ayında döneminde bir girişim yapacağı belirtilirken, 21 yaşındaki futbolcunun maliyetinin oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle transferin bir hayli zor duruma gireceği kaydedildi.

Galatasaray kesenin ağzını açtı! 3 milyar liralık dev transferde temaslar başladı

SERBEST KALMA BEDELİ 80 MİLYON EURO

Serbest kalma bedeli 80 milyon euro olarak belirlenen Fildişili futbolcu için Sporting'in en az 60 milyon euro'luk teklifleri dikkate alacağı vurgulandı.

Galatasaray kesenin ağzını açtı! 3 milyar liralık dev transferde temaslar başladı

PREMIER LİG'E TRANSFERİ İPTAL OLDU

Diomande'nin geride kalan yaz döneminde 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Crystal Palace'a imza atmak üzereyken anlaşmanın son anda iptal olduğuna dikkat çekildi. Genç savunmacının, Sporting ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SPORTING PERFORMANSI

Sporting kariyerinde 109 maça çıkan Diomande, 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray kesenin ağzını açtı! 3 milyar liralık dev transferde temaslar başladı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Sporting Lisbon
#Ousmane Diomande
#Spor
