14°
İsrail hapishanesinde kanser teşhisi konmuştu! Gerçek özgür kalınca ortaya çıktı

İsrail hapishanesinde uzun süre önce kanser teşhisi konulan ve sözde tedavilerle büyük bir çöküntü yaşayan Filistinli esirin aslında kanser olmadığı öğrenildi.

İsrail hapishanesinde kanser teşhisi konmuştu! Gerçek özgür kalınca ortaya çıktı
hapishanesinde 23 yıldır esir tutulan 46 yaşındaki Filistinli İmad es-Serrac, kendisine konulan teşhisi nedeniyle hapishanede tedavi altına alınmıştı. kapsamında özgürlüğüne kavuşan Serrac’ın yapılan muayenelerinde aslında kanser olmadığı öğrenildi.


İsrail hapishanelerindeki esirlerin kurtarılması ulusal bir mesele olduğu için 10 Ekim'de varılan ateşkesin en önemli maddelerinden biri karşılıklı esir takası oldu. Esir takasında özellikle müebbet almış olanların serbest bırakılması talep edildi.

İki defa müebbet ve artı 50 yıl hapis cezası alan El-Bureyc Mülteci Kampı'ndan İmad es-Serrac, esir takası kapsamında 13 Ekim 2025 tarihinde serbest kaldı. Özgürlüğüne kavuşan Serrac, aslında kanser olmadığını ve sadece "kandırıldığını" öğrendi.
Serrac, hapishanede yaşadıklarını, sahte hastalığına nasıl inandırıldığını ve İsrail Ceza İnfaz Kurumu'nun Filistinli esirleri "tıbbi ihmal ve sahte hastalıkla" fiziksel ve ruhsal olarak öldürme politikasını açıkladı.

İsrail hapishanesinde kanser teşhisi konmuştu! Gerçek özgür kalınca ortaya çıktı

YÜKSEK DOZLU KORTİZONLU İLAÇLAR VERİLDİ

Serrac'ın sağlık sorunları 2017'de hapishanelerde başlatılan açlık grevine katılmasıyla başladı. Mide, idrar yolları ve diğer organlarında sorunlar çıktı. İsrail Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan tahliller sonrasında da Askalan'daki Barzilai Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Orada Serrac'a prostat kanseri olduğu söylendi.
Yüksek doz kortizonlu ilaç almaya ve kemoterapi görmeye başlayan Serrac'ın tedavisi Ekim 2023'te İsrail'in saldırılarının başlamasıyla birlikte 7 ay boyunca tedavisi durduruldu.

TEDAVİ DURUNCA ZORLANDI

Bedeni ilaçlara alışan Serrac, tedavisi durunca hem psikolojik hem de fizyolojik olarak zor bir süreçten geçti. İnfaz kurumu idaresinden tedavisine devam edilmesini talep eden Serrac'a kullandığı ilaçların yarısını tekrar vermeye başladılar ve hapisten çıkıncaya kadar "sözde" tedavisi bu şekilde devam etti.

İsrail hapishanesinde kanser teşhisi konmuştu! Gerçek özgür kalınca ortaya çıktı

DOKTORLAR KANSER OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Serrac'ın hayatı hapisten çıktıktan sonra tamamen değişti. Serbest bırakıldıktan sonra Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine gitti ve bir dizi tahlil yaptırdı. Elinde hastalıklarına dair bir rapor ya da belge olmadığı için doktorlara şifahi olarak durumu anlattı. Ama tahliller sonrasında doktorlar ona kanser olmadığını söyledi.

BEDENİNDEKİ DEĞİŞİMLERDEN ŞÜPHELENDİ

Tedavi süreci devam ederken bedenindeki değişimlerin kendisini şüpheye düşürdüğünü anlatan Serrac, şöyle konuştu:

"Kullandığım ilaçlar nedeniyle bazı organlarımın yıkıma uğradığını hissediyordum. İdrar yollarım tahriş oldu ve idrar kaçırmaya başladım. Yani bir şeylerin yanlış yapıldığından ve bunun bir aldatmaca olabileceğinden şüpheleniyordum çünkü bunun örnekleri hapishanelerde daha önce yaşandı. Ama pes etmiştim çünkü başka alternatifim yoktu."
Serrac, "Nasır Hastanesindeki doktorlar bana kanser olmadığımı söyledi. Bu çok güzel bir müjdeydi. Ruhsal ve fiziksel durumum değişti. Moralim düzeldi, bugün daha iyiyim." dedi.

