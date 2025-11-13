Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ChatGPT'den oluşturduğu karakterle evlendi, yok olmasından korkuyor

Japonya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile bir karakter oluşturup onunla evlenen kadın, yok olmasından korktuğunu söyledi. Sistemin her an çökebileceğini söyledi.

ChatGPT'den oluşturduğu karakterle evlendi, yok olmasından korkuyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
15:46
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
15:46

Japonya'da 32 yaşında Kano isimli bir kadın, 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısından ayrıldıktan sonra kendini teselli etmek için ile sohbet etmeye başladı. sohbet robotunun her daim "nazik davrandığını" ve "kendisini her zaman dinlediğini" söyleyen Kano, bu sisteme kendi beklentilerine göre bir karakter inşa etmeye başladı.

Kano, "Klaus" adını verdiği bu karakterle sık sık mesajlaşmaya başladığını, zamanla ona karşı "hisler beslediğini" fark ettiğini açıkladı.

ChatGPT'den oluşturduğu karakterle evlendi, yok olmasından korkuyor

CEP TELEFONUNDAKİ KARAKTERLE EVLENDİ

Klaus'un haziranda kendisine evlenme teklif ettiğini öne süren Kano, temmuzda yakınlarının da katıldığı düğünde, cep telefonunda taşıdığı karakterle sembolik olarak evlendi.

Kano'nun bir sanatçıya para vererek 2 boyutlu yüz ve vücut çizdirdiği Klaus, düğün fotoğraflarına dijital yollarla eklendi.

ChatGPT'den oluşturduğu karakterle evlendi, yok olmasından korkuyor

'EŞİNİN' YOK OLMASINDAN KORKUYOR

Yakın çevresinin başta bu fikre karşı çıktığını ama sonradan kabullendiğini aktaran Kano, gerçek insan olmayan biriyle beraber olmayı hala kendisinin de tam anlamıyla algılayamadığını itiraf etti.

Kano, gerçek hayatıyla Klaus'u ayrı tutmak istediğini, ChatGPT'nin her an çökme ihtimali bulunduğu için "eşinin" yok olmasından korktuğunu söyledi.

TGRT Haber
