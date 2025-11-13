Menü Kapat
14°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Aylarca yolcularla beraber uçuş yapan sahte kaptan pilot ifşa oldu

Sahte kaptan pilot, yüzlerce yolcunun hayatını riske attı. Sahte belgelerle aylarca kaptan pilot gibi uçan ve yolcu taşıyan yardımcı pilotun foyası ortaya çıktı.

Aylarca yolcularla beraber uçuş yapan sahte kaptan pilot ifşa oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 12:51

Litvanya merkezli Avion Express'te görev yapan bir yardımcı pilotun, aylardır sahte belgeler sayesinde kaptan pilotluk yaptığı anlaşıldı. Havacılık portalı Aero Telegraph'ın bildirdiğine göre, L. A. B. baş harfleriyle anılan ve aslında sadece yardımcı (First Officer) olan kişi, sahte sertifikalarla kaptan pilot pozisyonuna yükseldi ve Avrupa genelinde yüzlerce yolcuyla uçtu.

Aylarca yolcularla beraber uçuş yapan sahte kaptan pilot ifşa oldu

ŞİRKET SAHTE KAPTAN PİLOTU İNKAR ETMEDİ

Sahte kaptan pilotun eskiden Endonezya’nın ulusal havayolu Garuda Indonesia'da birinci subay olarak görev yaptığı iddia edildi. Köln merkezli havayolu, pilotun kendileri için görev yapıp yapmadığını şu aşamada doğrulamadı fakat inkar da etmedi.

Eurowings sözcüsü Bild’e yaptığı açıklamada, ''Olayın incelenmesi Avion Express’e aittir ve süreç henüz tamamlanmamıştır. Şu anda netleştirilmesini bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Aylarca yolcularla beraber uçuş yapan sahte kaptan pilot ifşa oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avion Express, pilotun mesleki geçmişiyle ilgili şüpheli bilgiler ortaya çıkmasının ardından hemen iç soruşturma başlattı. Şirket sözcüsü Aero Telegraph’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kısa süre önce pilotun mesleki deneyimine ilişkin doğrulanmamış bilgilere ulaştık. İç soruşturma derhal başlatıldı ve hâlen devam ediyor.”

ETİKETLER
#havaçılık
#pilot
#sahte belge
#Kaptan Pilot
#Avion Express
#Eurowings
#Garuda Indonesia
#Dünya
TGRT Haber
