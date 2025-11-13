Aylarca yolcularla beraber uçuş yapan sahte kaptan pilot ifşa oldu

Litvanya merkezli Avion Express'te görev yapan bir yardımcı pilotun, aylardır sahte belgeler sayesinde kaptan pilotluk yaptığı anlaşıldı. Havacılık portalı Aero Telegraph'ın bildirdiğine göre, L. A. B. baş harfleriyle anılan ve aslında sadece yardımcı pilot (First Officer) olan kişi, sahte sertifikalarla kaptan pilot pozisyonuna yükseldi ve Avrupa genelinde yüzlerce yolcuyla uçtu.

ŞİRKET SAHTE KAPTAN PİLOTU İNKAR ETMEDİ

Sahte kaptan pilotun eskiden Endonezya’nın ulusal havayolu Garuda Indonesia'da birinci subay olarak görev yaptığı iddia edildi. Köln merkezli havayolu, pilotun kendileri için görev yapıp yapmadığını şu aşamada doğrulamadı fakat inkar da etmedi.

Eurowings sözcüsü Bild’e yaptığı açıklamada, ''Olayın incelenmesi Avion Express’e aittir ve süreç henüz tamamlanmamıştır. Şu anda netleştirilmesini bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avion Express, pilotun mesleki geçmişiyle ilgili şüpheli bilgiler ortaya çıkmasının ardından hemen iç soruşturma başlattı. Şirket sözcüsü Aero Telegraph’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kısa süre önce pilotun mesleki deneyimine ilişkin doğrulanmamış bilgilere ulaştık. İç soruşturma derhal başlatıldı ve hâlen devam ediyor.”