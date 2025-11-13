Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig sezonu ara transfer döneminin başlangıç tarihi

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kaldı. Takımlar şimdiden kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Taraftarlar tarafından kış transfer dönemi ne zaman başlıyor, bitiyor merak ediliyor.

Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig sezonu ara transfer döneminin başlangıç tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 15:45

, , ve Trabzonspor ara transfer döneminde sayılı günler kala kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Transfer haberlerinin gündeme gelmesiyle birlikte taraftarlar tarafından kış transfer döneminin ne zaman başladığı merak edilmeye başlandı.

Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig sezonu ara transfer döneminin başlangıç tarihi

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

'in 2025-2026 sezonunun kış 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Bir aydan uzun sürecek olan kış transfer dönemi 10 Şubat 2026 tarihinde ise sona erecek.

Takımlar bu süre içerisinde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar gerçekleştirebilecek.

Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig sezonu ara transfer döneminin başlangıç tarihi

AVRUPA KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Almanya, Avusturya, Fransa, Danimarka ve İngiltere'de kış transfer dönemi 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

İspanya, İtalya ve Portekiz'de ise ara transfer döneminin 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Belçika'da ise diğer ülkelerden biraz daha geç 6 Ocak 2026 tarihinde transfer sezonu başlayacak.

