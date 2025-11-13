Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig sezonu ara transfer döneminin başlangıç tarihi

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ara transfer döneminde sayılı günler kala kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Transfer haberlerinin gündeme gelmesiyle birlikte taraftarlar tarafından kış transfer döneminin ne zaman başladığı merak edilmeye başlandı.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun kış transfer dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Bir aydan uzun sürecek olan kış transfer dönemi 10 Şubat 2026 tarihinde ise sona erecek.

Takımlar bu süre içerisinde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar gerçekleştirebilecek.

AVRUPA KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Almanya, Avusturya, Fransa, Danimarka ve İngiltere'de kış transfer dönemi 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

İspanya, İtalya ve Portekiz'de ise ara transfer döneminin 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Belçika'da ise diğer ülkelerden biraz daha geç 6 Ocak 2026 tarihinde transfer sezonu başlayacak.