Süper Kupa finali nerede oynanacak, hangi stadyumda?

Dörtlü final şeklinde oynanacak olan 52. Süper Kupa organizasyonu için bekleyiş devam ediyor. Yarı final maçları 5-6 Ocak tarihlerinde oynanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2025 Türkiye Süper Kupasında yarı final maçları 5-6 Ocak 2026 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu ve Yeni Adana Stadyumu'nda, final maçı ise 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.



SÜPER KUPA YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

8 Mayıs tarihinde yapılan açıklamaya göre müsabakalar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir. Kazanan takımlar ise final maçı oynamaya hak kazanacak.

SÜPER KUPA FİNALİSTLERİ

Süper Kupa'da Ocak ayında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşırken, Fenerbahçe ile Samsunspor mücadele edecek. Karşılaşmalar sonrasında iki takım 10 Ocak'ta final maçına çıkacak.