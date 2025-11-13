Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Süper Kupa finali nerede oynanacak, hangi stadyumda?

2025 Türkiye Süper Kupası'nın nerede oynanacağı belli oldu. 2024-25 Süper Lig şampiyonu ve ikincisi ile 2024-25 Türkiye Kupası kazananının mücadele edeceği karşılaşma 52. kez düzenlenecek.

Süper Kupa finali nerede oynanacak, hangi stadyumda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
15:41
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
15:41

Dörtlü final şeklinde oynanacak olan 52. organizasyonu için bekleyiş devam ediyor. Yarı final maçları 5-6 Ocak tarihlerinde oynanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2025 Türkiye Süper Kupasında yarı final maçları 5-6 Ocak 2026 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu ve 'nda, final maçı ise 10 Ocak 2026 tarihinde 'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Süper Kupa finali nerede oynanacak, hangi stadyumda?

SÜPER KUPA YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

8 Mayıs tarihinde yapılan açıklamaya göre müsabakalar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir. Kazanan takımlar ise final maçı oynamaya hak kazanacak.

Süper Kupa finali nerede oynanacak, hangi stadyumda?

SÜPER KUPA FİNALİSTLERİ

Süper Kupa'da Ocak ayında ile karşılaşırken, Fenerbahçe ile Samsunspor mücadele edecek. Karşılaşmalar sonrasında iki takım 10 Ocak'ta final maçına çıkacak.

