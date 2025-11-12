2025 Süper Kupa ne zaman oynanacak? TFF final tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa 2025 programını ve mücadelelerin oynanacağı stadyumları duyurdu.

SÜPER KUPA YARI FİNAL KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN, NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Bu yıl ilk kez 4 ekibin katılımıyla düzenlenecek Süper Kupa yarı final müsabakalarının takvimi şu şekilde;

5 Ocak 2026 Pazartesi: Gaziantep Stadyumu

6 Ocak 2026 Salı: Yeni Adana Stadyumu

Yarı final eşleşmeleri şu biçimde;

Galatasaray – Trabzonspor

Fenerbahçe – Samsunspor

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE HANGİ STADYUMDA OLACAK?

Hangi karşılaşmanın hangi şehirde yapılacağının belirleneceği kura çekimi, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 15.00’te Riva’da gerçekleştirilecek.

2025 Süper Kupa Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.