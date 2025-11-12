2025 Süper Kupa ne zaman oynanacak? TFF final tarihini açıkladı

Kategoriler
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa 2025 programını ve mücadelelerin oynanacağı stadyumları duyurdu.
Bu yıl ilk kez 4 ekibin katılımıyla düzenlenecek Süper Kupa yarı final müsabakalarının takvimi şu şekilde;
5 Ocak 2026 Pazartesi: Gaziantep Stadyumu
6 Ocak 2026 Salı: Yeni Adana Stadyumu
Yarı final eşleşmeleri şu biçimde;
Hangi karşılaşmanın hangi şehirde yapılacağının belirleneceği kura çekimi, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 15.00’te Riva’da gerçekleştirilecek.
2025 Süper Kupa Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.