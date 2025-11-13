Menü Kapat
Altın için flaş açıklama! Filiz Eryılmaz: Uzun zamandır önermiyordum ama..

Kasım 13, 2025 15:48
1
altın fiyatları

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcılar belirsizliğin zamanını kestirmeye çalışıyor ve 'ne zaman altın alalım?' sorusuna cevap arıyor. Katıldığı bir televizyon yayınında piyasalara ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş yatırımcısı için çok önemli bilgiler verdi. 
 

2
altın

"Uzun zamandır alım önermiyordum ama şu anda hem altın hem gümüş tarafında alım koşullarının oluştuğunu görüyorum" diyen Eryılmaz, "Şu anda 4160 – 4190 dolar seviyeleri altın için çok kritik dirençlerdi ve üzerinde tutunmayı başarıyor. Bu, teknik olarak olumlu bir sinyal. Ancak yatırımcılarımız açısından önemli bir nokta var: Eski zirveler kolay geçilmez. Altının tepe noktası 4381 dolar, gümüşte ise 56,5–57 dolar civarında. Bu seviyelerin aşılması için bir katalizör gerekiyor" dedi.
 

3
altın ve gümüşte

Bu katalizörün ne olacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Eryılmaz, "Örneğin ABD’den gelecek çok zayıf istihdam verileri Fed’in "faiz indirimini hızlandıracağı" beklentisini doğurabilir. Böyle bir haber akışı, altın ve gümüşte yeni zirveleri tetikleyebilir. Ama eğer böyle bir katalizör olmazsa, bu seviyelerde kâr satışları görme ihtimali de yüksek" dedi.

 

4
altın alanlar

Eryılmaz, "Bu yüzden diyorum ki: Kademeli alım yapın. Stop-loss belirleyin. Özellikle ekran üzerinden işlem yapanlar için bu daha kolay; ama fiziki alım yapanlar için biraz daha dikkat gerektiriyor" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.
 

5
DAYANAMADIM ALDIM DİYENLER DİKKAT!

DAYANAMADIM ALDIM DİYENLER DİKKAT!

Son dönemde altın-gümüş fiyatlamasında ilginç bir durum olduğundan bahseden Eryılmaz, "Fiyatlar güçlü tepki verdi ama "hak ettiği düzeltmeyi" tam yapmadı. Yatırımcıların çoğu sabredemeyip “Hocam dayanamadım, aldım” diyor. Bu da FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) etkisinin belirgin olduğunu gösteriyor" dedi.

Bu tepkinin, temel nedenlerden çok psikolojik alımlarla desteklendiğini belirten Eryılmaz, "Yani hükümetin açılması gibi haberler aslında belirsizliği azaltırken fiyatların düşmesi beklenirdi. Ama tam tersi oldu; çünkü piyasa "Fed güçlü faiz indirir" beklentisiyle alıma geçti. Bu yüzden bu yükselişin temelinden çok psikolojik bir ivmesi var" dedi.
 

6
Altın-gümüş rasyosu

ŞU AN EN ÇOK KAZANDIRACAK HAREKET BU

Yatırımcılar için kritik bir özet yapan Eryılmaz, "Altın ve gümüşte teknik olarak güçlü bir duruş var. Ancak zirve dirençlerinde kâr satışlarına hazırlıklı olunmalı. Kademeli pozisyon almak şu anda en uygun strateji. Altın-gümüş rasyosu 78,4 seviyesinde. Bu oranın 75’in altına, ardından 72’nin altına inmesi, gümüşü altına göre daha avantajlı hale getirebilir" dedi.
 

7
platin ve paladyum

Son olarak, platin ve paladyum tarafında da benzer bir hareket görüldüğünden bahseden Eryılmaz, "Hükümetin açılmasıyla belirsizlik azaldı, ABD büyümesi gündeme geldi. Fed’in faiz indirdiği bir ortamda altın-gümüş rasyosunun düşmesi, gri metaller yani gümüş, platin ve paladyumu destekleyen bir tablo yaratıyor" diyerek genel tabloya ilişkin bilgi verdi.
 

