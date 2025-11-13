Altın için flaş açıklama! Filiz Eryılmaz: Uzun zamandır önermiyordum ama..

DAYANAMADIM ALDIM DİYENLER DİKKAT!

Son dönemde altın-gümüş fiyatlamasında ilginç bir durum olduğundan bahseden Eryılmaz, "Fiyatlar güçlü tepki verdi ama "hak ettiği düzeltmeyi" tam yapmadı. Yatırımcıların çoğu sabredemeyip “Hocam dayanamadım, aldım” diyor. Bu da FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) etkisinin belirgin olduğunu gösteriyor" dedi.

Bu tepkinin, temel nedenlerden çok psikolojik alımlarla desteklendiğini belirten Eryılmaz, "Yani hükümetin açılması gibi haberler aslında belirsizliği azaltırken fiyatların düşmesi beklenirdi. Ama tam tersi oldu; çünkü piyasa "Fed güçlü faiz indirir" beklentisiyle alıma geçti. Bu yüzden bu yükselişin temelinden çok psikolojik bir ivmesi var" dedi.

