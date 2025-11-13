Menü Kapat
Yapay zeka savaşı kazandı: Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Kasım 13, 2025 15:54
1
AI

IBM, yapay zekâ yatırımlarını artırdığı bir dönemde binlerce çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

2

Şirket, yaptığı açıklamada kaç kişinin işten çıkarılacağını belirtmedi ancak bu adımın “küresel iş gücünün düşük tek haneli bir yüzdesini” etkileyeceğini duyurdu. IBM’in geçen yıl sonunda 270 bin çalışanı olduğu düşünüldüğünde, kesintinin etkisi azımsanacak gibi değil.

ABD’deki çalışan sayısının ise bazı kesintilere rağmen sabit kalacağı ifade edildi.

3

AI YARIŞI İŞTEN ÇIKARMALARI HIZLANDIRIYOR

Teknoloji devlerinin neredeyse tamamı yapay zekâ yarışına hızla kaynak ayırırken, personel tarafında sert adımlar atmaya devam ediyor. Amazon, Meta ve Google’ın ardından IBM’in de benzer bir hamle yapması aslında çok şaşırtıcı değil. Şirketler, A.I.’ın kodlama gibi pek çok süreçte çalışanlara destek olarak verimliliği artıracağına inanıyor. Ama işin doğrusu, A.I. yatırımlarının ne kadar hızlı geri dönüş sağlayacağı hâlâ belirsiz. Analistler, pazarda olası bir “A.I. balonuna” karşı da uyarıyor.

4

GELİRLER BEKLENTİLERİ AŞTI, AI TALEBİ HIZLANIYOR

IBM’in haziran–eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin aslında ivme kazandığını gösteriyor. Gelirler yüzde 9 artarak 16,33 milyar dolara çıktı ve beklentilerin üzerine yerleşti.

5

IBM CFO’su Jim Kavanaugh, geçen ay analistlerle yaptığı görüşmede, A.I.’ın kurumsal dünyada hızlı şekilde benimsendiğini vurguladı. Son altı ayda A.I. danışmanlığı ve yazılımı alan müşterilerin yaklaşık yüzde 80’inin “yeni” müşteriler olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Yalnızca üçüncü çeyrekte A.I. danışmanlığı ve yazılıma yönelik toplam rezervasyonların 9,5 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Yani, yapay zekâ odaklı işlerde ciddi bir momentuma girildiği açık.

6

Bu arada IBM’deki işten çıkarmaların ilk olarak Bloomberg tarafından duyurulduğunu not düşelim.

7

IBM’DE “YENİDEN DENGELEME” DÖNEMİ

Açıkçası şirket için bu tarz hamleler yeni değil. IBM, uzun yıllardır “iş gücü yeniden dengelenmesi” adı altında bazı pozisyonları kapatıp yeni alanlarda işe alımlar yapıyor. Bu tur için ne kadar tazminat ödeneceği ise açıklanmadı.

8

Şirket, yaptığı yazılı açıklamada “Talepteki değişimlere göre ekiplerimizi ve yetkinliklerimizi yeniden şekillendiriyoruz. İş gücümüzü düzenli olarak bu çerçevede değerlendiriyoruz ve zaman zaman buna uygun adımlar atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

9

AI VE BULUT ODAKLI STRATEJİ

CEO Arvind Krishna’nın 2020’de göreve gelmesiyle IBM, büyüme potansiyeli yüksek alanlara daha agresif yönelmeye başlamıştı. Bu dönüşümün en radikal adımı ise 2021’de geldi: Şirket, yıllardır şirketlerin eski sistemlerini ayakta tutan teknoloji hizmetleri birimini Kyndryl adıyla tamamen ayırdı.

