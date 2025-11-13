Yapay zeka savaşı kazandı: Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Şirket, yaptığı açıklamada kaç kişinin işten çıkarılacağını belirtmedi ancak bu adımın “küresel iş gücünün düşük tek haneli bir yüzdesini” etkileyeceğini duyurdu. IBM’in geçen yıl sonunda 270 bin çalışanı olduğu düşünüldüğünde, kesintinin etkisi azımsanacak gibi değil.

ABD’deki çalışan sayısının ise bazı kesintilere rağmen sabit kalacağı ifade edildi.