Tek ısırığı ile öldürüyor! Zehirli engerek yılanı o ilde görüntülendi

Elazığ merkeze bağlı Kalkantepe köyünde bir vatandaş açık arazide bir engerek yılanı ile karşılaştı. Türkiye’deki en zehirli yılanlar arasında bulunan engerek yılanı arazide kendi halinde hareket ederken meraklı vatandaş tarafından görüntülendi. Engerek yılanı ile karşı karşıya kalan kişi rahat tavrı ve konuşmaları ise dikkat çekerken, kısa bir süre yılanı inceleyen vatandaş daha sonra yılandan uzaklaştı, engerek ise gözden kayboldu.