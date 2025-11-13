Çin'in yeni aracı 999 basamak çıkıp şov yapacaktı! Tarihi yapıya zarar verdi

Çin menşeli bir elektrikli araç, tanıtım amacıyla Tianmen Dağı’nın 999 basamağını tırmanmaya çalıştı. Ancak deneme başarısızlıkla sonuçlanırken araç, tarihi yapıya zarar verdi.

Olay, 12 Kasım öğle saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıkları, aracın basamaklardan çıkamadığını, ardından geriye doğru kayarak tarihi yapının korkuluğuna zarar verdiğini belirtti.

İKİ SAAT HAREKETSİZ KALDI

CarNewsChina'nın haberine göre, olay yerindeki bir internet kullanıcısı yaptığı açıklamada, "Araç iki saat boyunca hareket etmeden orada kaldı" ifadelerine yer verdi.

Tianmen Dağı merdivenleri, yaklaşık 300 metre uzunluğunda 999 basamaktan oluşmakta ve Tianmen Mağarası'na çıkan 150 metrelik dikey bir yokuşla ünlü turistik cazibe merkezi olarak biliniyor.