Toyota elektrikli araç konusunda hayal kırıklığına uğradı! 2028 planında gecikme

Japon otomotiv devi Toyota, elektrikli araçlarda menzili iki katına çıkarmayı vadeden devrim niteliğindeki katı hal batarya fabrikası planlarını ikinci kez erteledi. 'Yavaşlayan talep' gerekçe gösterilse de, karar şirketin iddialı 2028 hedefleriyle çelişkili.

Japon devi , elektrikli araçlarda menzili iki katına çıkarmayı ve şarj sürelerini önemli ölçüde azaltmayı vadeden devrim niteliğindeki batarya teknolojisi konusunda bir aksilikle daha karşı karşıya. Şirket, Japonya'da kurmayı planladığı yeni nesil batarya fabrikası için planlarını ikinci kez ertelediğini duyurdu.

FUKUOKA’DAKİ TESİSİN AKIBETİ BELİRSİZ

Toyota, daha gelişmiş elektrikli otomobil bataryalarını üretmek amacıyla, yılın başlarında Japonya'nın kentinde 280 bin metrekarelik bir arsa satın almıştı.

Toyota elektrikli araç konusunda hayal kırıklığına uğradı! 2028 planında gecikme

Nisan ayına kadar bir konum anlaşmasının imzalanması bekleniyordu. Ancak Toyota elektrikli araçlara yönelik beklenenden yavaş ilerleyen talebi gerekçe göstererek inşaatı birkaç ay ertelemişti.

Nikkei'nin haberine göre, sonbaharda sonuçlanması beklenen anlaşma bir kez daha ertelendi. Şirket, önümüzdeki yıl boyunca planlarını yeniden gözden geçirecek ve ayarlamalar yapacak.

Fukuoka Valisi Seitaro Hattori, yaptığı açıklamada erteleme haberini doğruladı. Hattori, Toyota Başkanı Koji Sato ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Vali ayrıca, Toyota'nın batarya fabrikası planını tamamen rafa kaldırdığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

Toyota elektrikli araç konusunda hayal kırıklığına uğradı! 2028 planında gecikme

GEREKÇE YİNE 'YAVAŞLAYAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL TALEBİ'

Toyota, son erteleme kararına da yine yavaşlayan elektrikli otomobil talebini gerekçe gösterdi. Karar, şirketin yakın zamanda yaptığı iddialı açıklamalarla çelişiyor.

Toyota'nın Karbon Nötr Gelişmiş Mühendislik Geliştirme Merkezi Başkanı Keiji Kaita, daha geçen hafta Japonya Mobilite Fuarı'nda yaptığı açıklamada, ilk katı hal bataryalı elektrikli araçlarını 2028'de piyasaya sürme programına sadık kaldıklarını doğrulamıştı.

Geçtiğimiz ay şirket, Sumitomo Metal Mining Co. ile kitlesel üretim ortaklığı sağladıktan sonra, "BEV'lerde tamamen katı hal bataryaların dünyadaki ilk pratik kullanımını gerçekleştirmeyi" hedeflediğini açıklamıştı.

