Eren Elmalı bahis soruşturmasında ne ceza aldı? Eren Elmalı kaç maç yok?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK'ya sevk edilen futbolculardan Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyenlerin cezaları açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar tarafından Eren Elmalı bahis soruşturmasında ne ceza aldı, kaç maç yok soruları gündeme geldi.

EREN ELMALI BAHİS SORUŞTURMASINDA NE CEZA ALDI?

PFDK tarafından açıklanan bilgilere göre Eren Elmalı bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Bu kapsamda Eren Elmalı 45 gün boyunca oynanan resmi maçlarda forma giyemeyecek.

EREN ELMALI KAÇ MAÇ YOK?

Eren Elmalı 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı için Galatasaray'ın Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı kapsamında oynayacağı kalan 7 karşılaşmada yer almayacak.

Bu kapsamda Eren Elmalı'nın oynamayacağı maçlar şöyle: