14°
 Hüseyin Bahcivan

Eren Elmalı bahis soruşturmasında ne ceza aldı? Eren Elmalı kaç maç yok?

TFF tarafından bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFD) sevk edilen Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı'ya verilen ceza belli oldu. Taraftarlar tarafından Eren Elmalı bahis soruşturmasından ne ceza aldı, kaç maç yok sorularının cevapları araştırılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu 'ya sevk edilmişti. PFDK'ya sevk edilen futbolculardan ve 1. Lig'de forma giyenlerin cezaları açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar tarafından bahis soruşturmasında ne aldı, kaç maç yok soruları gündeme geldi.

EREN ELMALI BAHİS SORUŞTURMASINDA NE CEZA ALDI?

PFDK tarafından açıklanan bilgilere göre Eren Elmalı bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Bu kapsamda Eren Elmalı 45 gün boyunca oynanan resmi maçlarda forma giyemeyecek.

EREN ELMALI KAÇ MAÇ YOK?

Eren Elmalı 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı için 'ın Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı kapsamında oynayacağı kalan 7 karşılaşmada yer almayacak.

Bu kapsamda Eren Elmalı'nın oynamayacağı maçlar şöyle:

  • 22.11.2025 | Galatasaray - Gençlerbirliği
  • 25.11.2025 | Galatasaray - Union Saint-Gilloise
  • 1.12.2025 | Fenerbahçe - Galatasaray
  • 05.12.2025 | Galatasaray - Samsunspor
  • 09.12.2025 | Monaco - Galatasaray
  • 13.12.2025 | Antalyaspor - Galatasaray
  • 21.12.2025 | Galatasaray - Kasımpaşa
#galatasaray
#ceza
#pfdk
#süper lig
#eren elmalı
#Bahis Soruşturması
#Hak Mahrumiyeti
#Aktüel
