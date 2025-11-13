Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Anne çıplak bulunmuştu! Ön rapor ortaya çıktı: Enişte 'samimi olduk' diyerek itiraf etti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıplarının 9'uncu gününde ölü olarak bulunan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın ön inceleme raporu çıktı. Annenin çıplak şekilde bulunması cinayet şüphesini kuvvetlendirirken, çıkan rapordaki detaylar dikkat çekti. Enişte ise 'samimi olduk' diyerek itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 11:17

’ta 2 Kasım’da kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman sırra kadem basmıştı. Ekipler 9 gün boyunca bölgeyi didik didik aradı, anne ve oğlundan günler sonra kahreden haber geldi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri birbirinden 200 metre uzaklıkta bulundu. Annenin cansız bedeninin çıplak olarak bulunması şüpheleri iyiden iyiye arttırırken, ön inceleme raporu ortaya çıktı.

Anne çıplak bulunmuştu! Ön rapor ortaya çıktı: Enişte 'samimi olduk' diyerek itiraf etti

TELEFONUNDAN HALA BİR İZ YOK

Çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD, UMKE, JAK ekipleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu. Ayrıca annenin olan cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarına öğleden sonrada devam edilmesi bekleniyor.

Anne çıplak bulunmuştu! Ön rapor ortaya çıktı: Enişte 'samimi olduk' diyerek itiraf etti

CİNAYETLE BAĞLANTISI VAR MI?

Helvacı'nın kaybolduğu gün telefonda görüştüklerini anlatan enişte Mustafa Uzun, Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini söyledi. Öte yandan anne ile oğlu kaybolduktan sonra Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği belirlendi.

Anne çıplak bulunmuştu! Ön rapor ortaya çıktı: Enişte 'samimi olduk' diyerek itiraf etti

"O TARİHTEN SONRA SAMİMİ OLDUK"

Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden Mustafa Uzun "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı. Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu" ifadelerini kullandı. Uzun, Helvacı'nın kaybolduğu gün de telefonda görüştüklerini anlattı.

Anne çıplak bulunmuştu! Ön rapor ortaya çıktı: Enişte 'samimi olduk' diyerek itiraf etti

ÖN RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp'tan açıklanan ön raporu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı’nın vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmadı. Ancak ölen annenin çıplak olması, kadının hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalini akıllara getirdi. Hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri ihtimali değerlendiriyor. 5 yaşındaki Osman’ın ise 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Dere yatağından cenazeleri çıkartılarak Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen anne ve oğlunun cenazelerinin otopsi işlemleri de tamamlandı. Adli Tıp raporunun İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasının ardından her şeyin netleşmesi bekleniyor.
Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı aydınlatmak için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Şimdiye kadar herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Başsavcılık, her ihtimali değerlendirerek, önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen Adli Tıp raporu ve eldeki bulgular ışığında olayı aydınlatmaya çalışacak.

Ayrıca anne Huriye ve oğlu Osman Helvacı’nın cenazesi, bugün ikinci namazına müteakip Bozkurt Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ilçede bulunan Bahçe Mezarlığında aile kabristanına defin edilecek.

