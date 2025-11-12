Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kastamonu'da anne ve oğlunun cansız bedenleri böyle bulunmuş! 'Takip ettik, cesedin üzerinde gördük'

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım günü sırra kadem basan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri 9 gün sonra bulundu. Arama çalışmalarına katılan vatandaşın anlattıkları ise kahretti. Annenin cesedini kuzgunların takip edilerek bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar..

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 09:44

'nun ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden çıkan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı o günden sonra sırra kadem bastı. Bir daha eve dönmeyen anne ve küçük çocuk için ekipler alarma geçti. AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekipler 9 günlük arama çalışmalarının ardından önce Osman'ı daha sonra da annenin cansız bedenleri bulundu. Arama çalışmalarına katılan gönüllü vatandaşlardan Cengiz Çelik'in anlattıkları herkesi kahretti.

Kastamonu'da anne ve oğlunun cansız bedenleri böyle bulunmuş! 'Takip ettik, cesedin üzerinde gördük'

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan vatandaşlardan Cengiz Çelik, kuzgun kuşlarının davranışlarını fark ederek annenin cesedine ulaştıklarını belirtti. Çelik, "Bugün arama çalışmalarına destek vermek için arkadaşlarla birlikte araziye çıktık. Arkadaşlarımız, çocuğun bulunduğunu söylediler. Biz de çocuğun bulunduğu bölgeye geldik. Fakat ekipler, bölgeden çocuğu alamadılar. Bunun üzerine Köseali köyünden araziye inerek ırmağa ulaştık. Bölgede de ekipler bulunuyordu. Irmağın altında çocuğun cesedi bulunmuştu. Bizi olay yerine yaklaştırmadılar. Bunun üzerine biz de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre yukarısına çıkıp beklemeye başladık. Çünkü bizleri olay yerine almadılar, biz de arkadaşlarımızla oturuyorduk" dedi.

Kastamonu'da anne ve oğlunun cansız bedenleri böyle bulunmuş! 'Takip ettik, cesedin üzerinde gördük'

"KUZGUNLAR KADININ CESEDİNDEN HAVALANDI"

Havada gördükleri kuzgun kuşlarını takip ederek ormanlık alanda kadının cansız bedenine ulaştıklarını anlatan Çelik, "Bu sırada havada 2-3 tane kuzgun kuşu gördük. Hatta kuzgun kuşları bulunduğu yere doğru indi, sonra tekrar havalandı. Biz de arkadaşlarımızla konuşuyorduk, 'Kuzgunun bu olayla bir ilgisi vardır' dedik. Kuzgun kuşunun cesede geleceğini, leş yediğini biliyorduk. Biz de kuzgun kuşunun dolaştığı alana bakalım dedik. Yanımızda ekipleri de bulunuyordu. Hemen oturduğumuz yerin yaklaşık 100 metre yukarısında kuşların uçtuğu yere bakındık. Kadının cesedinin orada olduğunu gördük. Ben kadını olay yerinde gördüm, ardından ekiplere haber verdik. Daha sonra bizi olay yerinden uzaklaştırdılar. Emniyet güçleri geldi sonrasında" şeklinde konuştu.

Kastamonu'da anne ve oğlunun cansız bedenleri böyle bulunmuş! 'Takip ettik, cesedin üzerinde gördük'

"ARAZİ ŞARTLARI ÇOK ZOR, O BÖLGEYE BİR İNSANIN GİTMESİ ÇOK GÜÇ"

Kuzgun kuşlarının uçtuğu noktaya yöneldiklerinde kadının cesedini bulduklarını ifade eden Çelik, "'Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor' dedik. Sonrasında kuzgun kuşunun dolaştığı yerlere bakınca, oturduğumuz yerin hemen 100 metre yukarısında kadının cesedine ulaştık. Arazi şartları çok zor, o bölgeye bir insanın gitmesi çok güç. Nasıl oraya gitmişler bilemiyorum, bir şey diyemiyorum. Çok engebeli bir arazi, inişleri çıkışları çok zor. Kadının cesedi, ormanlık alanda çalılık bir yerde, ağacın dibinde bulundu. Biz, kadının cesedini ararken o bölgede çok zor yürüdük, arazi şartları gerçekten çok kötüydü. O derenin kenarında pek insan bulunmaz. Olay yerine çok nadir insan iner diye düşünüyorum, çünkü cenazeler çok tenha bir noktada bulundu" diye konuştu.

Kastamonu'da anne ve oğlunun cansız bedenleri böyle bulunmuş! 'Takip ettik, cesedin üzerinde gördük'
