Kastamonu'dan acı haber! 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu: Anne halen kayıp

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesinde bulunan evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı adeta sırra kadem bastı. Günlerdir her yerde aranan 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulunurken, ekipler halen kayıp olan anneyi arıyor.

