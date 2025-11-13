Anne ve oğlunun gizemli ölümü! Tüm oklar enişteye çevrildi: Telefonunda yaptığı şeyler şoke etti

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri bulundu. Anne ve oğlunun cansız bedenlerine 9 gün sonra 200 metre aralıkla ulaşıldı. Annenin çıplak halde bulunması cinayet olasılığını güçlendirirken, enişte Mustafa Uzun'un şüpheli tavırları ve hareketleri dikkat çekti.

TELEFON KAYITLARINI SİLMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre savcılıkta verdiği ifadede Helvacı'nın kaybolduğu gün de telefonda görüştüklerini anlatan Uzun, Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini söyledi. Öte yandan anne ile oğlu kaybolduktan sonra Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği belirlendi.

"ÇOCUK YÜZ ÜSTÜ YATIYORDU"

Osman bulunduğu esnada bölgenin sarp ve yoğun ormanlık olması nedeniyle ekiplere yardım ettiğini söyleyen köylülerden Hakkı Şahin ise "Ben araziyi biliyorum diye beni aradılar, Gittim indirdim ekipleri. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Oraya inmek çok zor. Hakikaten inmek zor nasıl indiler anlamış değilim" dedi.