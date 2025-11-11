Menü Kapat
19°
Gündem
Editor
Editor
 Murat Makas

Kastamonu'da annesiyle birlikte ölü bulunmuştu! Son görüntüsü yürek burktu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesiyle birlikte cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın, kaybolmadan önce evde çekilen fotoğrafı yürek burktu.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
20:09
|
11.11.2025
11.11.2025
20:50

’nun ilçesinde cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cenazeleri, yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kastamonu'da annesiyle birlikte ölü bulunmuştu! Son görüntüsü yürek burktu

5 yaşındaki Osman’ın cansız bedenine ulaşan ekipler, kısa süre sonra annesi Huriye Helvacı’nın da cansız bedenini, oğlunun bulunduğu bölgeye yaklaşık 50 metre mesafede buldu.

GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI

Huriye Helvacı ile birlikte 2 Kasım'da evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 5 yaşındaki Osman'ın, kaybolmadan kısa süre önce evde çekilen son görüntüsü yürekleri burktu. 9 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası netleşecek.

Kastamonu'da annesiyle birlikte ölü bulunmuştu! Son görüntüsü yürek burktu
