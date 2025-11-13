Meteoroloji o illeri tek tek duyurdu! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Birden bastıracak

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.