SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Meteoroloji o illeri tek tek duyurdu! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Birden bastıracak

Kasım 13, 2025 07:46
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Kasım Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada, bazı bölgeler için sağanak bazı bölgeler için ise kar yağışı uyarısında bulunuldu. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde ise sağanak yerini kar yağışına bırakacak. İşte bölge bölge il il hava durumu... 

 

2
kar yağışı geliyor

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: KAR GELİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

3
bugün hava soğuk mu olacak

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK 

Hava sıcaklıklarında ise, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

 

4
marmara'da hava durumu

MARMARA


Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

5
ege'de hava durumu

EGE


Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

6
akdeniz'de hava durumu

AKDENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

7
iç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

8
karadeniz'de hava durumu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

10
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

11
güneydoğu anadolu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

