Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji il il açıkladı! Kar yağışı çok sert geliyor: Sarı kodlu uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Kasım Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde kasvetli havaların hakim olacağı bildirilirken, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 08:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde sağanak hakim olurken, , ve Bartın'da devam etmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Ayrıca 'da da sıcaklıkların düşeceği sağanak yağışın etkisini arttıracağı bildirildi.

Meteoroloji il il açıkladı! Kar yağışı çok sert geliyor: Sarı kodlu uyarı verildi

KAR YAĞIŞI GELİYOR

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur da görülecek. Hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de yağışı bekleniyor.

Meteoroloji il il açıkladı! Kar yağışı çok sert geliyor: Sarı kodlu uyarı verildi

12 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hafta sonu kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Lapa lapa yağacak
Teknolojinin Günahkar Çocuğu, Yapay Zeka!
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#düzce
#zonguldak
#kar
#Uyarı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.