Meteoroloji il il açıkladı! Kar yağışı çok sert geliyor: Sarı kodlu uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde sağanak yağış hakim olurken, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da devam etmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Ayrıca İstanbul'da da sıcaklıkların düşeceği sağanak yağışın etkisini arttıracağı bildirildi.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur da görülecek. Hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de kar yağışı bekleniyor.

12 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu