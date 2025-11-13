Spiker eşine canlı yayında baba olacağını söyledi! Eşinin aldığı kayıt sosyal medyada gündem oldu

Kategoriler
Spor spikeri Gürler Akgün’ün eşi sosyal medyada ‘‘Eşime canlı yayındayken ikinci kez baba olacağı haberini veriyorum’’ notuyla paylaştığı videoda eşinin tepkisini kayda aldı. BeIN Sports ekranlarında haberi öğrenen Gürler Akgün, mesajı okurken konuğunun konuşmasına da bir yandan kulak verdi. Okuması bittiğinde kısa süreli şaşkınlık yaşayan Akgün’ün tepkileri sosyal medyada gündem oldu.