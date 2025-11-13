Milli Ağaçlandırma Günü'nde İHH’dan çiftçilere fidan desteği

Yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında İzmir, Denizli ve Aydın'daki birçok tarım arazisi zarar gördü. Orman yangınları sırasında arama kurtarma ekipleriyle söndürme çalışmalarına katkı sağlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, anlamlı bir proje için yeniden harekete geçti. İHH, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’yle birlikte uyguladığı projeyle tarım arazileri zarar gören çiftçilere fidan dağıtımında bulunuyor.

15 bin fidan toprakla buluştu

Daha önce yapılan dağıtımlara ek olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Denizli'de yapılan fidan dağıtımlarıyla toplam 15 bin fidan toprakla buluştu. Kasım ayı sonuna kadar bu sayının 25 bine çıkması hedefleniyor.

Projenin devam etmesi planlanıyor

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan İHH Yurt İçi Yardım Biriminden Ömer Faruk Çekmece, "Projemizi geçtiğimiz yaz aylarında orman yangınları sebebiyle zarar gören orman ve tarım arazilerinin yeniden yeşillendirilmesi için oluşturduk. Bu kapsamda ilk etapta 25 bin fidan hedefimizi uygulamaya alacak şekilde kaynağımızı topladık. Kasım ayı sonunda uygulamamızı tamamlamayı hedefliyoruz. Yangınlardan etkilenen sahalarda özellikle çiftçilerimizi kalkındırmak üzere fidan desteği projemizi devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.



Projenin ilk etabı tamamlandığında, Denizli ve İzmir'de 10'ar bin, Aydın'da ise 5 bin fidanın toprakla buluşması amaçlanıyor.