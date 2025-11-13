Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Milli Ağaçlandırma Günü'nde İHH’dan çiftçilere fidan desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, yaz aylarında orman yangınlarının yaşandığı İzmir, Aydın ve Denizli'deki çiftçilere yönelik fidan desteğini sürdürüyor. Vakıf, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milli Ağaçlandırma Günü'nde İHH’dan çiftçilere fidan desteği
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 15:56

Yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında , ve 'daki birçok arazisi zarar gördü. Orman yangınları sırasında arama kurtarma ekipleriyle söndürme çalışmalarına katkı sağlayan İnsani Yardım Vakfı, anlamlı bir proje için yeniden harekete geçti. İHH, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’yle birlikte uyguladığı projeyle tarım arazileri zarar gören çiftçilere dağıtımında bulunuyor.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde İHH’dan çiftçilere fidan desteği

15 bin fidan toprakla buluştu

Daha önce yapılan dağıtımlara ek olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Denizli'de yapılan fidan dağıtımlarıyla toplam 15 bin fidan toprakla buluştu. Kasım ayı sonuna kadar bu sayının 25 bine çıkması hedefleniyor.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde İHH’dan çiftçilere fidan desteği

Projenin devam etmesi planlanıyor

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan İHH Yurt İçi Yardım Biriminden Ömer Faruk Çekmece, "Projemizi geçtiğimiz yaz aylarında orman yangınları sebebiyle zarar gören orman ve tarım arazilerinin yeniden yeşillendirilmesi için oluşturduk. Bu kapsamda ilk etapta 25 bin fidan hedefimizi uygulamaya alacak şekilde kaynağımızı topladık. Kasım ayı sonunda uygulamamızı tamamlamayı hedefliyoruz. Yangınlardan etkilenen sahalarda özellikle çiftçilerimizi kalkındırmak üzere fidan desteği projemizi devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Projenin ilk etabı tamamlandığında, Denizli ve İzmir'de 10'ar bin, Aydın'da ise 5 bin fidanın toprakla buluşması amaçlanıyor.

ETİKETLER
#izmir
#orman yangını
#aydın
#tarım
#denizli
#fidan
#ihh
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.