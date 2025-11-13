Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Kasım ile biten haftada önceki haftaya göre 481 milyar 563 milyon 197 bin lira azalışla 26 trilyon 121 milyar 547 milyon 130 bin liraya geriledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
16:11
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
16:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Kasım ile biten haftada 481 milyar 563 milyon 197 bin lira azalarak 26 trilyon 603 milyar 110 milyon 327 bin liradan 26 trilyon 121 milyar 547 milyon 130 bin liraya düştü.

Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,3 azalarak 14 trilyon 86 milyar 617 milyon 130 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,3 azalışla 8 trilyon 808 milyar 34 milyon 379 bin lira oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 246 milyar 923 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 209 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 7 Kasım itibarıyla 625 milyon dolarlık azalış görüldü.

Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin , geçen hafta yüzde 0,7 düşerek 5 trilyon 244 milyar 406 milyon 459 bin lira oldu. Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 646 milyar 603 milyon 845 bin lirası konut, 48 milyar 853 milyon 701 bin lirası taşıt, 2 trilyon 1 milyar 456 milyon 916 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 547 milyar 491 milyon 997 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam 7 Kasım ile biten haftada 7 milyar 586 milyon 210 bin lira artarak 20 trilyon 985 milyar 817 milyon 190 bin liraya yükseldi.

