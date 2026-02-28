Menü Kapat
Dünya
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan savaş diplomasisi: 7 ülke bakanıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının ardından savaş diplomasisi yürütmeye başladı. Bakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile görüştü.

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'da tansiyon zirveye çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaş diplomasisi için harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, birçok mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan savaş diplomasisi: 7 ülke bakanıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan savaş diplomasisi: 7 ülke bakanıyla görüştü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yükselen tansiyon üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan savaş diplomasisi yürüterek birçok mevkidaşıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile görüştü.
Görüşmelerde bölgedeki gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef aldı.
Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan savaş diplomasisi: 7 ülke bakanıyla görüştü

Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan savaş diplomasisi: 7 ülke bakanıyla görüştü

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan savaş diplomasisi: 7 ülke bakanıyla görüştü

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan savaş diplomasisi: 7 ülke bakanıyla görüştü

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan savaş diplomasisi: 7 ülke bakanıyla görüştü

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

