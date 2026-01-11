Zerdeçalı tek başına yiyorsanız çöpe atın: Yanına o baharat gelmezse vücut kabul etmiyor

SİYAH BİBERİN GÜCÜ: PİPERİN ETKİSİ

Zerdeçalın en iyi arkadaşı, mutfakların vazgeçilmezi Karabiberdir. Karabiberin içinde ona acılığını veren "Piperin" adında bir alkaloit bulunur. Bu madde, sadece yemeğe lezzet vermekle kalmaz, aynı zamanda karaciğerin ve bağırsak çeperinin çalışma mekanizmasını geçici olarak değiştirir.

Bilimsel araştırmalarda, 2 gram zerdeçalın tek başına tüketildiğinde kandaki kurkumin seviyesinin çok düşük kaldığı görülmüştür. Ancak aynı miktar zerdeçalın içine sadece 20 miligram (bir tutam) karabiber eklendiğinde, kandaki kurkumin seviyesinin tam %2000 (20 kat) arttığı tespit edilmiştir. Piperin, karaciğerin kurkumini parçalayıp atmasını engeller ve onun kana karışarak hücrelere ulaşmasını sağlar. Bu, tıpkı kilitli bir kapıyı açan anahtar gibidir. Karabiber olmadan zerdeçal, kapının önünde bekleyip geri dönen bir misafirdir.